Fenadismer decide por unanimidad no sumarse a la huelga de camioneros del próximo lunes

La Asamblea extraordinaria de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) celebrada este miércoles ha decidido por unanimidad no sumarse a la huelga de camioneros que ha convocado a partir de la madrugada de este lunes la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, asociación minoritaria del sector pero que ya en marzo pasado consiguió paralizar parte del país.

Fenadismer explica en un comunicado que «de manera unánime la Asamblea ha rechazado esta medida de presión extrema porque considera que no se dan las circunstancias para hacerlo. No estando en el mejor de los momentos posibles, el sector no atraviesa la misma situación que en marzo de este año, y no lo hace por varias circunstancias que se explican sobre todo por las intensas negociaciones llevadas a cabo por el Comité Nacional con el Ministerio de Transportes, e iniciadas muchos meses antes del desarrollo del paro de transporte de marzo».

«Por lo tanto, para Fenadismer no hay circunstancias que justifiquen una convocatoria de paro que además no ha sido demandado por sus bases, lo que hay es desconocimiento, inocente o no, de las medidas que ya están en vigor y en marcha y que todas las organizaciones de transporte deberían estar impulsando entre sus asociados, como ya hacen las organizaciones que forman parte del Comité Nacional del Transporte», señalan.

Por último, la organización hace una petición a los convocantes de los paros. «La Federación sí hace una petición a los convocantes, si finalmente llevan a cabo el paro que impere la responsabilidad y el respeto hacia aquellos transportistas que mayoritariamente decidan continuar prestando sus servicios», en referencia a los piquetes que protagonizaron algunos problemas en los paros de marzo.

La CEOE, Cepyme y ATA también han emitido un comunicado conjunto este miércoles rechazando la nueva huelga y pidiendo a los convocantes respeto a quienes quieran trabajar a partir de la madrugada del lunes.

Por su parte, el Gobierno ha insistido en pedir responsabilidad a los convocantes. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha señalado que espera que la huelga finalmente no se produzca.