Explosión de sabores con la nueva apuesta de Mercadona para la cocina

Mercadona se entrega del todo a la nueva temporada de primavera y lo hace con novedades en sus distintas secciones, algunas de la cuáles como sus nuevas colecciones de maquillaje o de perfumes ya están arrasando, pero también en algunos de sus productos de alimentación tal y como es el caso del que ahora os presentamos y que supone toda una explosión de sabores. Así es la nueva apuesta de Mercadona para la cocina que seguro no vas a querer dejar escapar.

Mercadona arrasa con sus nuevos frutos secos y fruta desecada

Mercadona, la cadena de supermercados líder en España, ha lanzado recientemente un producto que es ya todo un «top» ventas, ideal para tus comidas o cenas de la nueva temporada de primavera y verano. Se trata del combinado de frutos secos, frutas desecadas y semillas de calabaza Hacendado, que como señalan los propios supermercados de Juan Roig, son mezcla perfecta para añadir a ensaladas y pastas.

Este producto se encuentra en la sección de frutos secos de Mercadona, y está compuesto por una mezcla de uvas pasas, nueces, pipas de calabaza, palitos de almendras y aceite de algodón. Además es un producto sin gluten.

Este combinado de frutos secos, frutas desecadas y semillas de Hacendado es una opción saludable para añadir a tus recetas, ya que los frutos secos y las semillas de calabaza son una buena fuente de proteínas, fibra, grasas saludables y vitaminas y minerales esenciales. Además, las uvas pasas aportan un toque dulce y un sabor fresco que complementan a la perfección no solo las ensaladas y pastas, sino que podemos añadir también esta mezcla a recetas de postres o también se puede añadir a yogures, batidos, granolas y otros platos.

Una de las ventajas de este producto es que viene en un envase con cierre hermético, lo que permite conservar la frescura y el sabor de la mezcla durante más tiempo. Además, al ser un producto de la marca Hacendado, asegura una excelente relación calidad-precio.

En resumen, si estás buscando una opción saludable y sabrosa para añadir a tus recetas, no dudes en probar el combinado de frutos secos, frutas desecadas y semillas de calabaza Hacendado de Mercadona. Te aseguramos que no te arrepentirás. Ya lo tienes disponible como una de las novedades presente en todos los supermecados Mercadona así como en su tienda online. Se vende en una bolsa como decimos con cierre hermético, que tiene 200 gramos y su precio es de 2,20 euros.