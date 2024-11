Un experto en economía da la clave para no perder dinero cuando cobras una herencia

Cuando una persona se enfrenta a la gestión de una herencia, suelen surgir muchas dudas y confusión. Este es un momento emocionalmente complejo, en el que además se deben resolver trámites legales y administrativos que pueden implicar un costo económico significativo si no se realizan correctamente. Sin embargo, el profesor de economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ofrece un valioso consejo para quienes pasan por este proceso, advirtiendo que sin la asesoría adecuada, muchos podrían perder dinero de manera innecesaria.

Para este experto, el manejo adecuado de una herencia no es un simple trámite de aceptar o rechazar bienes; es un proceso mucho más complejo que puede implicar también asumir deudas o gestionar patrimonios con complicaciones legales. Por ello, insiste en la importancia de buscar un profesional con experiencia en herencias, quien guíe y aconseje al beneficiario para maximizar el valor de los bienes heredados o evitar que el proceso implique costos no deseados. «Los temas de herencias son muy complicados, y por ahorrarte 500 euros puedes pringar mucho más o dejar de ganar bastante», explicó Bernardos en una tertulia televisiva. Este tipo de asesoramiento es clave, ya que un especialista puede analizar las alternativas legales y financieras que mejor se adapten a la situación particular de cada heredero, un factor especialmente importante dado que los casos pueden ser sumamente diversos. Los profesionales especializados conocen bien los detalles legales que pueden resultar confusos para la mayoría, y su intervención evita cometer errores costosos.

Cómo no perder dinero cuando cobras una herencia

En un reciente programa televisivo, Bernardos compartió su opinión sobre la necesidad de recurrir a expertos cuando se recibe una herencia. En este contexto, enfatizó que los temas de herencia suelen estar rodeados de complejidades legales, que no siempre son de sentido común. Muchos herederos piensan que solo deben decidir si aceptan o rechazan los bienes, pero la situación puede ser mucho más compleja, especialmente cuando se heredan deudas o propiedades con cargas fiscales elevadas.

La intervención de un experto puede marcar una gran diferencia, ayudando al heredero a tomar decisiones informadas que eviten pérdidas. Desde evaluar las obligaciones fiscales hasta analizar la situación patrimonial del fallecido, el asesor en herencias puede guiar al beneficiario en un proceso que suele ser mucho más delicado de lo que parece a simple vista. Por ejemplo, los profesionales conocen bien las normativas que afectan la aceptación y la renuncia de herencias, y pueden explicar cómo estas afectan a los familiares, especialmente si hay hijos o descendientes involucrados.

Alternativas para gestionar una herencia: más que solo aceptar o rechazar

Recibir una herencia no es una decisión de «blanco o negro». Las opciones para el heredero incluyen aceptar la herencia tal cual, renunciar a ella si hay deudas que superan los bienes, o aceptarla a beneficio de inventario, una modalidad que permite proteger el patrimonio personal del heredero en caso de que la herencia incluya deudas. Esta última opción, aunque menos conocida, es fundamental en muchos casos, ya que permite a los herederos aceptar tan sólo la parte de la herencia que resulta positiva después de deducir las deudas.

La alternativa del beneficio de inventario es una muestra de cómo un profesional en herencias puede ofrecer una estrategia adecuada para evitar asumir riesgos financieros innecesarios. Para muchos herederos, este enfoque es desconocido, pero con un asesoramiento adecuado pueden tomar decisiones más seguras. Bernardos insiste en que sin una guía adecuada, muchos herederos podrían enfrentar problemas financieros al no conocer esta y otras alternativas legales que existen.

La relevancia de un testamento bien estructurado

El programa televisivo también abordó la importancia de contar con un testamento, un aspecto que muchas veces se pasa por alto y que resulta clave para evitar futuros conflictos entre los herederos. Según los expertos la planificación anticipada, a través de un testamento, facilita los trámites y disminuye la carga administrativa para los familiares. De esta manera, el testamento no sólo protege los intereses del fallecido, sino también de los herederos, al asegurar que la distribución de los bienes se realice conforme a los deseos del difunto.

Un testamento claro puede prevenir disputas familiares y reducir los costos asociados al proceso de herencia, algo que también destacó la abogada Alicia Delicado en la tertulia, señalando que la falta de un testamento puede complicar mucho el proceso. Contar con un testamento es un acto de previsión que asegura que los bienes y el patrimonio se repartan de acuerdo con las voluntades del fallecido y evita largas disputas legales.

En conclusión, enfrentar una herencia requiere un enfoque estratégico, una gestión adecuada y, sobre todo, el apoyo de un profesional que conozca las leyes y alternativas específicas que rigen el proceso de sucesión en cada caso. Gonzalo Bernardos advierte que evitar este asesoramiento puede resultar en pérdidas significativas, y asegura que la contratación de un experto es una inversión que, a largo plazo, protege el valor de la herencia.

Recibir una herencia implica tomar decisiones complejas y conocer a fondo el proceso para asegurar que los beneficiarios realmente obtengan el mayor valor posible de los bienes heredados. Con la guía de un profesional, el camino hacia la herencia se vuelve más claro y menos arriesgado, permitiendo a los herederos tomar decisiones informadas y evitar sorpresas financieras indeseadas.