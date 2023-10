EUROGROW, derribando mitos contra el CBD

EL CBD ha ganado popularidad en los últimos años y es frecuente encontrar productos de cuidado de la piel que lo contienen. Un componente cuyos beneficios y propiedades calmantes, antiinflamatorias e incluso dermatológicas, respaldan cada vez más publicaciones e investigaciones científicas.

Es el caso de la reciente investigación publicada en la revista The European Journal of Pain que muestra que el CBD aplicado en la piel podría ayudar a bajar el dolor e inflamación debido a artritis, o la de The Journal of Clinical Investigation que asegura que el compuesto puede inhibir la producción de sebo, lo que es un punto vital para quienes luchan contra el acné.

Algo que tienen claro en EUROGROW, una empresa que encarna el espíritu de la curiosidad y el conocimiento, y en la que defienden la necesidad de practicar un diálogo constante sobre el CBD y su marco legal. Esta compañía aboga por continuar con la investigación para descubrir nuevas aplicaciones de este compuesto, y no menos importante: seguir educando sobre el CBD.

El panorama del CBD en España

A pesar de la aceptación global en aumento del CBD (o cannabidiol), la situación en España permanece en un estado de flujo legal: está aceptado siempre y cuando los productos contengan menos de un 0,2% de THC (o tetrahidrocannabinol), el componente psicoactivo del cannabis.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) establece que los productos con CBD que se comercializan para consumo humano deben estar autorizados, y hasta la fecha, no se ha autorizado ninguno como suplemento alimenticio.

Este aspecto de la regulación resalta la importancia de que los consumidores estén bien informados y elijan proveedores de confianza como EUROGROW, que se adhieren estrictamente a las directrices y regulaciones aplicables.

Las cremas, bálsamos y otros productos tópicos de CBD, por otro lado, sí que han encontrado un lugar en el mercado español, siempre y cuando no se publiciten con propiedades curativas o terapéuticas y cumplan con la mencionada regulación de THC.

La naturaleza antibacteriana del CBD, clave para la piel

El CEO de EUROGROW, Miguel José Villar Martínez, defiende a ultranza los beneficios terapéuticos del CBD y está enfocado en impulsar la educación y la innovación en el sector. En este sentido, recuerda que “aún se están descubriendo las numerosas propiedades del CBD, entre las que destaca su fuerza en el mundo del cuidado de la piel, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes” y recuerda que “está comprobado que puede proporcionar alivio en condiciones como el acné y la rosácea”.

“Nuestros clientes aseguran que les funciona tanto para la piel irritada como para regular la producción de sebo y proporcionar alivio del dolor y la inflamación”, asegura Villar, incidiendo también en las propiedades antibacterianas que la ciencia está asociando al CBD. “Aunque la investigación sigue siendo exploratoria, los indicios apuntan a que actúa como una defensa natural contra diversas infecciones de la piel”, ha remarcado.

Nuevos horizontes para el CBD

EUROGROW es líder en la venta de aceites, cremas y flores de CBD, pero es mucho más que una tienda. Su compromiso va más allá de la experiencia de la compraventa, ya que guían al cliente por el mundo del CBD, a través de guías, artículos y seminarios web. Su seña de identidad son los productos de calidad y, sobre todo, un continuo aprendizaje sobre el universo del CBD.

Con la mirada puesta en el futuro, y ansiosos por lo que le depara al mundo del CBD, en EUROGROW están empeñados en asegurarse de que la relación entre cliente y producto sea tan rica y satisfactoria como sea posible.