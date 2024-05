Esto es lo que dice la OCU sobre la ensaladilla rusa de Aldi y Lidl: no nos va a gustar

La ensaladilla rusa, ese plato versátil y delicioso al que muchos recurren a cuando buscan una comida rápida y satisfactoria, se ha consolidado como uno de los favoritos en los menús de verano. Esta especialidad, que combina patatas, verduras, y a menudo atún y huevos, es apreciada tanto por su sabor como por su capacidad de ser un plato completo y fácil de preparar. Sin embargo, a veces no tenemos demasiado tiempo para prepararla en casa, por lo que muchas personas optan por la versión ya elaborada y que está disponible en supermercados, que promete ahorro de tiempo sin el esfuerzo de la cocina casera.

A pesar de su popularidad, no todas las ensaladillas rusas listas para tomar ofrecen la misma calidad. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto el foco en este plato tan consumido para desvelar cuáles son realmente recomendables y cuáles deberían evitarse. Según su estudio, que compara ocho tipos de ensaladilla rusa disponibles en el mercado, existen diferencias significativas en cuanto a sabor, precio y composición que deberían ser consideradas por los consumidores.

El estudio de la OCU sobre las ensaladillas rusas

Para realizar su estudio, la OCU se centró en comparar una serie de aspectos clave que determinan la calidad de estos productos preparados, que están disponibles de manera conveniente en el mercado.

Primero, examinaron la información del etiquetado. Todos los productos cumplen con las normativas vigentes, incluyendo detalles como la denominación del producto, fechas de caducidad, lista de ingredientes, instrucciones de conservación y uso, formato del envase, y datos nutricionales básicos por cada 100 gramos. Sin embargo, la información adicional, que aunque no obligatoria, podría facilitar la decisión de compra del consumidor como el tamaño de la porción o la información nutricional específica por ración, raramente se encontraba disponible.

En cuanto a la composición, observaron que la mayoría de estas ensaladillas contienen un alto contenido de grasas, principalmente debido al uso generoso de mayonesa, aunque estas grasas provienen principalmente de aceites vegetales y no son saturadas. Los carbohidratos en estos platos suelen provenir de las patatas, y las proteínas son escasas, encontrándose en pequeñas cantidades en los huevos y el atún, cuando están presentes. Un dato preocupante es el alto contenido de sal, con un promedio de 1,15 g/100 g, lo que representa cerca del 62% de la ingesta diaria recomendada en una sola ración. Esta ración típica de ensaladilla contiene aproximadamente 550 kcal, 44 g de grasas, 24,1 g de carbohidratos, 11 g de proteínas y 3,1 g de sal.

Además, estos productos son en esencia platos altamente procesados que incluyen en su composición una variedad de aditivos y componentes como jarabes de glucosa, goma xantana, extracto de levadura, EDTA, goma guar, almidón modificado, aromas, colorantes y otros, elementos que no se encuentran en una ensaladilla hecha en casa.

Por último evaluaron el sabor con la ayuda de expertos catadores que probaron cada producto para proporcionar una evaluación detallada, y las diferencias en las valoraciones fueron notables.

Aldi y Lidl tienen las peores ensaladillas rusas según la OCU

De este modo, y de todas las ensaladillas rusas analizadas, las de las marcas La Cocina To Go (Aldi) y Chef Select (Lidl) han sido señaladas como las menos recomendables. Los expertos catadores han identificado problemas significativos en estos productos, principalmente en lo que respecta a la textura y el sabor. La ensaladilla de Aldi fue criticada por tener una textura que no corresponde a lo que se esperaría de una ensaladilla rusa tradicional, mientras que la de Lidl fue descrita como demasiado líquida y desligada, con patatas que resultaron ser inusualmente duras. Estos factores contribuyen a una experiencia de consumo poco satisfactoria, llevando a la OCU a colocar estas opciones en el fondo de su lista de recomendaciones.

Las mejores ensaladillas rusas según la OCU

En contraste, algunas marcas han destacado positivamente en el estudio de la OCU, ofreciendo productos que no solo satisfacen el paladar sino que también presentan un perfil nutricional más balanceado. La ensaladilla rusa de la marca Hacendado (Mercadona) ha encabezado la clasificación con una puntuación de 72 sobre 100, gracias a su excelente sabor y textura adecuada. Seguida por la ensaladilla rusa con atún de El Corte Inglés, que obtuvo 67 puntos, esta opción ha sido elogiada por su buen equilibrio de ingredientes y un aporte adicional de proteínas gracias al atún incluido.

La ensaladilla rusa con un 10% de atún de Carrefour también ha sido bien valorada, obteniendo 62 puntos. Aunque no alcanza los primeros puestos, esta opción se destaca por su combinación de sabores y contribución proteica, lo que la convierte en una alternativa viable para aquellos que buscan un plato más completo.

Moderación y elección consciente

Tras su análisis, la OCU señala que aunque algunas ensaladillas de supermercado han sido bien recibidas por los expertos, es crucial recordar que estos productos son altos en sal y grasas, y bajos en proteínas. Por lo tanto, su consumo debería ser ocasional y equilibrado con otros alimentos más nutritivos durante el día. Además, al comprar ensaladillas preparadas, es importante verificar el estado del envase y mantener la cadena de frío, asegurando así no solo la calidad sino también la seguridad del producto.