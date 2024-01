El precio de la luz en España, aunque alejado de los máximos de 2022, vuelve a estar muy por encima del que marca la electricidad en los principales países europeos. Una situación que se agravará todavía más con la subida del IVA y del resto de impuestos que se pagan en el recibo que aplicará Pedro Sánchez a partir de este lunes.

Según datos de Red Eléctrica, el viernes pasado a las 11 de la mañana, el MWh (megawatio/hora) tenía un precio de 96,99 euros en España y Portugal. A esa hora sólo nos superaba Italia, con más de 128 euros, mientras que en Francia se situaba en sólo 17,79 euros, en Bélgica era de 18,8 e incluso en Alemania se situaba ligeramente en negativo, por debajo de cero.

No se trata de una situación puntual, sino que se lleva repitiendo varios días y no tiene visos de cambiar a corto plazo. La razón del elevado precio de la luz en nuestro país es que hay muy poca generación renovable. La solar suele generar poco en estas fechas, puesto que hay menos horas de Sol y, además, los rayos inciden con mayor inclinación durante el invierno, por lo que calientan menos.

A esto se suma la falta de lluvias, que está restringiendo la producción de energía hidroeléctrica. Por último, tampoco hay una gran producción de eólica, ya que hay poco viento o de mala calidad (viento racheado en vez de constante, o excesivamente fuerte).

Como es sabido, cuando no hay suficiente energía renovable, deben cubrir la demanda las centrales de gas (ciclos combinados) debido a la escasa capacidad de generación nuclear. No obstante, el gas no está marcando precio en los últimos días, sino las propias renovables: al haber poca electricidad de estas fuentes, ésta se vende más cara en las subastas diarias por la ley de la oferta y la demanda.

Asimismo, las centrales renovables son conscientes del coste de la generación con gas, por lo que no van a pujar por debajo de dicho coste en las subastas mientras sea necesario tirar de los ciclos combinados. Por último, ante esta insuficiencia de generación renovable, estamos importando más de 3.000 MWh diarios, principalmente desde Francia y Portugal.

Todos estos factores explican por qué el precio de la luz es mucho más caro estos días en España que en el resto de Europa. Una situación que se va a mantener mientras persistan las condiciones climatológicas actuales y no llueva de forma relevante o no haya viento de calidad.

Subida de impuestos

Y mientras el precio se mantiene en torno o por encima de los 100 euros por MWh, el Gobierno de Sánchez va a endurecer aún más la cuesta de enero a las familias con las subidas de impuestos aprobadas en el último Consejo de Ministros.

Una subida que Sánchez justificó por «la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía en el último año». Y, aunque es verdad que han bajado respecto a los más de 500 euros/MWh que alcanzaron en 2022, vuelven a ser los más caros de Europa.

Así, el IVA de la luz subirá al 10%, en vez del 5% en que se encontraba ahora, desde que fue rebajado para combatir el impacto de la guerra de Ucrania. A partir de junio la situación aún será peor, porque el IVA de la luz volverá al 21% en que se encontraba en 2021.

Asimismo, el Impuesto Especial de la Electricidad (que también se incluye en el recibo), que ha estado más de dos años en el 0,5%, subirá al 2,5% durante el primer trimestre del año y al 3,8% en el segundo. A partir de julio, volverá al 5,11% en que se situaba históricamente.

Por último, existe otro tributo, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que pagan las eléctricas pero que trasladan a los clientes mediante el precio del MWh. Este impuesto tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo, y luego subirá al 5,25% hasta junio y al 7% a partir de esa fecha.

No sólo subirán los impuestos del recibo de la luz, sino también los del gas. El IVA que se aplica a esta energía pasará del 5% al 10% a partir de este mes, que es el que tradicionalmente registra el mayor consumo de todo el año, por las bajas temperaturas. En abril volverá al 21% en que se situaba antes de la subida previa al conflicto de Ucrania.