España ha ayudado con casi 5.000 millones a Cuba mientras cientos de empresas acumulan impagos del castrismo

Mientras siguen los cortes de luz en Cuba y la mayoría de la población vive en la pobreza, los diferentes gobiernos españoles se han convertido en uno de los principales sostenes del castrismo. La ayuda proporcionada por España a Cuba roza los 5.000 millones de euros, según cálculos del Instituto Juan de Mariana, mientras 150 empresas acumulan impagos del régimen castrista que suman 318 millones de euros, según un informe publicado este jueves por el Instituto.

En 2016, el Gobierno de Mariano Rajoy reestructuró una deuda de 2.444 millones de euros, condonando directamente 1.492 millones, el equivalente a aproximadamente el 60% del total adeudado. Sucesivas quitas han reducido casi a cero la deuda cubana con España. «Tras nuevas operaciones de alivio

financiero valoradas en 375 millones y 291 millones de euros, Cuba ha conseguido que se le perdone cerca del 90% de sus obligaciones, reduciendo el saldo pendiente a apenas 286 millones», señala el informe.

«El rescate es incluso mayor de lo que sugieren las cifras oficiales. Si Cuba hubiese tenido que financiarse en condiciones normales de mercado, la deuda reconocida en 2016 habría ascendido a 5.280 millones de euros en 2026. Así, el coste económico efectivo del apoyo español ronda, en realidad, los 4.994 millones de euros», cifra el Instituto.

Pero las ayudas españolas a Cuba van mucho más allá de la deuda. El informe documenta ventas de material policial, programas energéticos multimillonarios, proyectos de digitalización administrativa, cooperación institucional, asistencia técnica, ayudas alimentarias y financiación pública destinada a reforzar distintas capacidades del aparato estatal cubano.

Pero mientras la ayuda de España a Cuba crece, el Instituto denuncia que «cientos de empresas españolas siguen sin cobrar, debido a las malas artes de La Habana». Calcula que más de 150 compañías españolas acumulan impagos por 255 millones de euros, cifra que asciende a unos 318 millones al incluir

fondos retenidos y dividendos bloqueados en la isla. Algunas de estas empresas han acabado incluso en concurso de acreedores.

Además, la ayuda española, dice el Instituto, no ha generado ninguna mejora verificable. «Tras cientos de millones de euros en cooperación europea, miles de millones en alivio financiero prestado por España y décadas de apoyo internacional, Cuba sigue siendo una dictadura de partido único, con presos políticos, pobreza masiva, éxodo migratorio récord y una economía

arruinada y dependiente de subsidios extranjeros para sobrevivir», señala.

La Unión Europea también ha proporcionado ayuda a la isla. Desde 1988 se han financiado más de 200 proyectos por unos 300 millones de euros, existen actualmente 80 proyectos activos valorados en 155 millones y la dotación prevista para 2021-2027 asciende a 125 millones de euros, más del doble que en el ciclo presupuestario anterior.

La financiación europea ha pasado de unos 50 millones de euros en el periodo 2014-2020 a 125 millones entre 2021 y 2027, pese al aumento de la represión, el encarcelamiento de opositores y el alineamiento de La Habana con Rusia.