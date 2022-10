Endesa se alía con 26 institutos para acercar a los alumnos de FP Dual al sector de las redes de distribución

Acercar a los estudiantes a las necesidades y formas de trabajar de las empresas y preparar a las nuevas generaciones para construir su carrera laboral en un ámbito, el de las redes de distribución eléctrica, con mucho futuro y grandes salidas profesionales. Ese es el objetivo del programa que este curso ha puesto en marcha e-distribución, la filial de redes de Endesa, en colaboración con las consejerías de Educación de seis Comunidades Autónomas. Un total de 467 alumnos de 26 Institutos de Formación Profesional que imparten la FP Dual podrán participar en este programa, que incluye un módulo específico de formación para conocer de primera mano cómo se trabaja en el despliegue de las nuevas redes de distribución.

Las redes de distribución eléctrica se han convertido en la espina dorsal de la transición energética. Son las que van a permitir que cada vez haya más generación renovable integrada en el sistema eléctrico, que se produzca el despliegue masivo de la movilidad eléctrica, del autoconsumo y de la generación distribuida. Y en este nuevo escenario de cambio radical del papel de la distribución eléctrica, cada vez van a ser más necesarios profesionales que se encarguen de mantener, modernizar y ampliar esas redes aplicando las últimas tecnologías.

“Hay mucho trabajo hoy y va a haber muchísimo trabajo en el futuro, porque lo que llamamos la electrificación de la economía, la sustitución de los combustibles fósiles por electricidad en la inmensa mayoría de los sectores económicos, es imparable, y ese cambio necesita de unas redes de distribución cada vez más digitalizadas y más eficientes que lo hagan posible”, señala Jose Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa.

Con el objetivo de acercar a los jóvenes a este sector, Endesa colabora desde este año con las Consejerías de Educación de los Gobiernos de Aragón, Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura y Cataluña, las zonas en las que opera su filial de Redes, e-distribución, para impulsar la Formación Profesional Dual en la operación y el mantenimiento de las redes de media y baja tensión. La iniciativa supone la inclusión de un módulo de 130 horas dentro de los programas de FP existentes en los ciclos de Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y Grado Medio en Instalaciones eléctricas y automáticas.

El programa, que se desarrolla en 26 institutos de 20 ciudades permitirá enriquecer la formación de los alumnos en aspectos relacionados con cuestiones de seguridad para trabajos en redes, permitiendo a los jóvenes conocer de primera mano cómo se trabaja en campo para que la electricidad llegue a hogares y empresas.

La colaboración conlleva una parte de formación práctica y una parte teórica que, desde e-distribución -la filial de Redes de Endesa- se ha comenzado ya a impartir de manera gratuita a los profesores de los centros participantes en este programa.

Los estudiantes que terminen la formación, que tiene una duración de dos años, habrán adquirido de este modo toda la formación específica para operar las redes eléctricas, incluyendo formación novedosa referida a trabajos en baja tensión, trabajos en altura y trabajos en instalaciones subterránea.

Gracias al diseño de la formación en formato dual, a los tres meses de iniciar el curso podrán comenzar sus prácticas en las empresas contratistas de Endesa, lo que facilita que vayan familiarizándose con aspectos prácticos y comiencen a ser conscientes de la cultura empresarial y, especialmente, de la importancia que Endesa y sus empresas contratistas conceden a la seguridad.

Esta iniciativa se complementa además con un piloto en un centro de Barcelona para impartir por primera vez en España el Certificado de Profesionalidad de Montaje y Mantenimiento de Redes Eléctricas de Alta Tensión de Segunda y Tercera Categoría que implicará la cesión de las instalaciones de Endesa para realizar las prácticas.

«No hay disponible una formación profesional ad hoc para las redes de distribución y el objetivo de este programa es crearla y, además, también es una oportunidad para captar el talento femenino que tanto necesitamos» apunta Josep María Sayols, responsable de Compras en el área de Redes de Endesa, para quien el proyecto genera beneficios para todos los implicados. En esa línea, Patricia Polite, responsable de Proyectos de Sostenibilidad y Economía Circular, apunta que la iniciativa ha unido a actores muy distintos con un objetivo común y resultados positivos para todos. “Permite adaptar la formación a las necesidades reales del mercado, los institutos tienen empresas locales sólidas a las que enviar a los alumnos, los profesores reciben formación específica, las contratistas pueden contar con mano de obra local formada, y Endesa mejora su relación con todos y puede seguir trabajando en la transición energética justa sin dejar a nadie atrás», señala.

Los datos de la ‘Estadística de Inserción Laboral de Graduados en Formación Profesional indican que la FP dual tiene mayor tasa de inserción laboral dentro de las modalidades de formación profesional. En el primer año después de finalizar el Grado Medio, la mitad de los alumnos de FP dual trabajan, un porcentaje que aumenta hasta los dos tercios en el caso de la FP de Grado Superior.

En los próximos años se va a producir una demanda sostenida de profesionales en áreas como las redes de distribución. Según el informe «Connecting the dots: Distribution grid investment to power the energy transition” de Euroelectric, E.DSO y Deloitte, las redes requerirán una inversión de entre 375.000 y 425.000 millones de euros en el periodo 2020-2030 en la UE + Reino Unido, lo que crearía hasta 500.000 empleos.

Endesa sitúa las redes de distribución entre sus prioridades para los próximos años. Sólo en el periodo 2022-2024 invertirá 2.900 millones de euros en el desarrollo, modernización y ampliación de la red que gestiona su filial e-distribución, de los que 1.300 millones se destinarán a la digitalización de las infraestructuras para mejorar su eficiencia y resiliencia. Y para finales de 2030 la cifra de inversión alcanzará los 12.000 millones de euros.

La red de distribución de Endesa alcanza actualmente los 316.500 kilómetros, una distancia que equivale casi a dar ocho vueltas a la tierra. Durante el pasado permitió llevar la electricidad a más de 12,5 millones de clientes repartidos por 27 provincias.