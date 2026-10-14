De los toros a los conciertos: Las Ventas se transforma para acoger más de 40 espectáculos musicales y eventos institucionales y privados

La Plaza de Toros de Las Ventas vuelve a cambiar de escenario. Tras el cierre de la Feria de Otoño, protagonizado por Morante de la Puebla el pasado 12 de octubre, el emblemático recinto madrileño ha iniciado de inmediato su transformación para dar paso a la cuarta temporada de Live Las Ventas, el espacio de conciertos gestionado por Ikigo by Nautalia, división de eventos de Travel Live. El ciclo musical abre sus puertas el próximo 25 de octubre y mantendrá su actividad hasta el próximo mes de marzo, cuando la plaza volverá a acoger espectáculos taurinos y eventos privados.

Para hacer posible esta transformación, el ruedo acogerá una enorme carpa transparente desmontable de 1.305 metros cuadrados, con capacidad para 3.000 personas. Una transformación que convierte uno de los espacios más emblemáticos de Madrid en un escenario único para la música en directo. Pero no sólo música, ya que este espacio también acoge eventos de carácter privado para empresas e instituciones públicas.

Es decir, Ikigo by Nautalia es capaz de transformar un recinto taurino en otro multiusos para albergar todo tipo de eventos de carácter musical, cultural, familiar e institucional, dando así a la ciudad de Madrid un magnético punto de referencia y actividad inédito en España.

Más de 40 espectáculos para una nueva temporada musical

Live Las Ventas ofrece una programación de más de 40 espectáculos que abarcará géneros tan diversos como el pop, rock, indie, música urbana, reguetón o electrónica. La presencia de artistas internacionales continuará ganando protagonismo en esta nueva edición, representando cerca del 40% de la programación.

La nueva temporada llega, además, después de una edición 2025-26 en la que el 82% de los espectáculos agotaron sus entradas. Sobre esta base, la organización prevé incrementar un 18% la asistencia y alcanzar cerca de 85.000 visitantes durante el ciclo musical, reforzando así el crecimiento del proyecto en su cuarta edición. Entre los grupos y artistas confirmados destacan Melody, Cazzu, Tan Biónica, Los Fabulosos Cadillacs y No Te Va Gustar, entre otros.

Un espacio renovado para mejorar la experiencia del público

Más allá de la programación, Live Las Ventas ha impulsado mejoras en sus instalaciones para ofrecer una experiencia más completa a artistas y espectadores, reforzando la accesibilidad, la seguridad interna, los recursos audiovisuales y los servicios al público. Estas mejoras responden a la apuesta del recinto por ofrecer un espacio cómodo, seguro y cercano, donde la música en directo convive con el carácter histórico de uno de los edificios más emblemáticos de España.

Según la directora de Ikigo by Nautalia, Verónica Yunta, “somos capaces de transformar un recinto, el que sea, en el espacio más atractivo y versátil para que Madrid siga creciendo y se consolide como una ciudad entre las TOP 5 del mundo”. Por su parte, el CEO de Travel Live, Rafael García Garrido, asegura que “tenemos mucha experiencia y sabemos hacer las cosas muy bien. Queremos seguir ayudando a generar economía en favor de las familias madrileñas y a que la ‘marca Madrid’ sea la mejor del mundo. La transformación de este espacio icónico en otro en apenas 48 horas acredita las capacidades de Nautalia”.

“No se nos resiste nada -añade García Garrido. Todo el espectro del entretenimiento y el ocio de calidad entra en nuestro amplio expertise: eventos culturales, familiares, musicales, gastronómicos, empresariales e institucionales… todos ellos. Y todo ello contribuye a convertir Madrid en lo que es: un icono y un referente internacional”.