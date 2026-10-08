Kreab integra sostenibilidad, comunicación y estrategia empresarial

La sostenibilidad ha dejado de ser un asunto aislado para convertirse en una parte central de la estrategia de muchas organizaciones. Empresas, inversores, empleados e instituciones valoran cada vez más la capacidad de una compañía para definir compromisos claros, comunicar sus avances y mantener una relación transparente con su entorno.

Kreab acompaña a empresas e instituciones en este proceso mediante un enfoque que combina comunicación, reputación y visión estratégica.

Sostenibilidad conectada con el negocio

El trabajo en sostenibilidad no consiste únicamente en trasladar mensajes. Requiere identificar prioridades, ordenar la información y alinear los compromisos de la organización con su actividad.

Kreab ayuda a las compañías a integrar los factores ambientales, sociales y de buen gobierno dentro de su posicionamiento corporativo. Este acompañamiento permite convertir iniciativas internas en contenidos comprensibles para clientes, profesionales, inversores y otros grupos de interés.

La firma también trabaja en la elaboración de estrategias de comunicación que facilitan una presentación coherente de los objetivos, las políticas y los avances de cada organización.

Una visión multidisciplinar

Uno de los principales rasgos del modelo de Kreab es la colaboración entre distintas áreas de especialización.

Los proyectos pueden reunir conocimientos de comunicación corporativa, asuntos públicos, regulación, comunicación financiera, talento y canales digitales. Esta combinación permite analizar cada iniciativa desde diferentes perspectivas y adaptar la estrategia a las necesidades de cada empresa.

El conocimiento del entorno regulatorio también ocupa un papel relevante. Los cambios normativos y las nuevas expectativas del mercado influyen en la forma en que las organizaciones desarrollan y comunican sus compromisos.

Por este motivo, el análisis y la anticipación se integran dentro del asesoramiento.

Comunicación para generar confianza

La reputación se construye a partir de la coherencia entre lo que una organización comunica y lo que realmente hace.

Kreab trabaja con sus clientes para desarrollar mensajes claros, contenidos relevantes y estrategias adaptadas a diferentes públicos. El objetivo es facilitar una comunicación capaz de reforzar la confianza y apoyar el posicionamiento de la compañía a largo plazo.

Esta labor se complementa con capacidades creativas, digitales y audiovisuales, que permiten trasladar la estrategia a distintos formatos y canales.

Experiencia internacional y cercanía local

Con una trayectoria iniciada en Suecia en 1970, Kreab ha desarrollado una red internacional orientada al asesoramiento en comunicación y asuntos públicos.

En España, la firma trabaja desde sus oficinas de Madrid, Barcelona y Valencia, combinando una perspectiva global con el conocimiento de la realidad empresarial e institucional de cada territorio.

A través de este modelo, Kreab ayuda a las organizaciones a avanzar en sus objetivos de sostenibilidad, fortalecer su reputación y construir relaciones duraderas con sus principales públicos.