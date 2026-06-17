Inditex subirá el sueldo un 12,5% a casi 30.000 empleados de sus tiendas hasta 2028

Inditex ha acordado con el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) subir un 12,5% los salarios de casi 30.000 empleados hasta 2028 de sus tiendas hasta 2028. El pacto plantea incrementar un 4% cada año de la Garantía de Ingresos Fijos Inditex (GIFI) y de sus mínimos (600 y 1.000 euros), con un 4% de atrasos en 2025 y un 4% para 2026, 4% para 2027 y 4% para 2028.

Se trata de la renovación del acuerdo que ya se firmó en febrero de 2023, según han informado a Europa Press en fuentes de la compañía, que han destacado también, al margen de las subidas salariales, otras mejoras como los pluses de fin de semana.

Ambas partes han acordado también un aumento del precio por hora para los tiempos parciales, «mejorando de forma directa» el cálculo del GIFI en aquellas provincias donde se aplique la jornada del convenio de ARTE o con jornada inferior a 1.826 horas.

CCOO celebra también la incorporación de nuevas ayudas sociales por matrimonio o pareja de hecho; por estudios universitarios, FP o grado superior de la persona trabajadora; para enfermedad poco común y de especial gravedad, una compensación por trabajo remoto Big Store a 0,30 euros la hora o el préstamo personal a interés 0%, entre otras.

Por último, se han concretado dos acuerdos en materia de licencias y permisos y la creación de un Grupo de Trabajo para negociar la homogeneización de la regulación de licencias, vacaciones y permisos.