Fridman comenzará las negociaciones con la banca acreedora de DIA planteando una quita 

Mijaíl Fridman ya tiene un plan para comenzar a negociar la reestructuración de la deuda de DIA con la banca acreedora, que asciende a 900 millones de euros.

Para evitar la quiebra, el magnate ruso comenzará pidiendo una quita, que irá en función de la ampliación de capital: si resulta ser un éxito y lograr los 600 millones de euros, la condonación que exigiría el líder de LetterOne sería inferior a si no sale adelante.

Fuentes próximas a Fridman aseguran a OKDIARIO que el plan a seguir para comenzar a negociar con la banca acreedora es una quita sobre la deuda de 900 millones de euros de DIA. “Lógicamente en una negociación hay que ser ambiciosos y empezar fuerte para luego alcanzar un acuerdo”, explican las fuentes, que insisten, eso sí, en que resulta imposible a día de hoy saber las necesidades que puedan tener. “Si la ampliación sale bien, como esperamos, la quita que pediríamos será inferior a si sale mal”, explican.

La banca acreedora, en este sentido, no está dispuesta ni siquiera a plantearse la opción de una quita… por el momento: “No tenemos la suficiente luz como para saber cuál es el camino a seguir, entonces es imposible en estos momentos plantearse una quita”.

“No hemos llegado para nada a negociar aún porque falta mucho por saber. No sabemos qué hace falta, ni cuál es la situación, ni qué necesitan. Todo ha saltado hace muy poco, y hasta que no se transparente todo, esto lleva unos procesos”, explican desde uno de los bancos acreedores de DIA.

“Tenemos que saber cómo va a ir la ampliación, si habrá contraopa… La situación todavía está tan convulsa como para que nadie sepa cómo se soluciona todo esto”, subrayan desde otra de las entidades acreedoras.

Deuda de DIA

A DIA le vencen 500 millones de euros en bonos este 2019, de los que ya ha amortizado casi 200 millones. Además, en 2021 tiene otro vencimiento, de 300 millones y en 2023 otro de otros 300 millones de euros. Es decir, que a la compañía española le vencen un total de 900 millones de euros. Los cupones, ante la OPA de Fridman, se han disparado un 16%.

Con las últimas noticias sobre la OPA, los bonos que vencen en 2019 han pasado de los 75 puntos básicos a los 88, una subida de casi un 16%, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico. “Los tenedores de bonos de DIA, ante el posible plan de viabilidad con esta OPA, si es exitosa, les da más tranquilidad, y por eso el bono ha tenido este importante salto al alza”, explica a OKDIARIO Robert Casajuana, director de relaciones institucionales de SLM Análisis Financiero Independiente.

Que los bonos con vencimiento 2019 pasen de los 75 puntos básicos a los 88 supone que los inversores compran por 88 euros el derecho a recibir 100 euros a vencimiento del bono, en vez de los 75 anteriores. Pero, ¿qué implica exactamente que paguen más?

Casajuana explica que el hecho de que hayan subido los bonos de día supone dos cosas: “La primera es que nos alejamos del riesgo de impago de DIA de este bono. Es decir, si DIA no hubiera sufrido esta OPA, y continuaran los problemas económicos, incluso los tenedores de bonos puede ser que un día llegue el día del pago del cupón, y no se lo paguen, o que lleguen a vencimiento y no puedan pagar el total de la inversión. Es decir, que nos da más seguridad”.

“Por otro lado, nos ayuda mucho el hecho de que suba el precio a que podamos desprendernos, por que nos interesa, antes del vencimiento. Es decir, si yo lo he comprado, por ejemplo, a 68 y resulta que sube 12 puntos, hasta los 74, yo estoy ganando doce puntos en precio más un cupón que ya he cobrado. Es decir, el hecho de que suba de precio me da la posibilidad de salir antes del vencimiento, y salir antes con una ganancia. Incrementas liquidez y puedes ganar más, y por otro lado alejas el riesgo de impago del bono”, explica Casajuana.