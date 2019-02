El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha cifrado este viernes en 200 millones de dólares (176 millones de euros) la cantidad que Venezuela debe al grupo turístico, importe ya reclamado al país, en el que ha reconocido que le gustaría seguir operando aunque en caso de conflicto la compañía estaría preparada para salir.

“Me deben 200 millones de dólares y lo único que quiero es que me lo paguen. No me gustaría que hubiera un conflicto, me gustaría seguir operando allí como las compañías francesas o americanas siguen haciendo, pero si sucede tenemos todo preparado para salir”, ha afirmado el empresario en una entrevista en el Canal 24 de TVE.

Hidalgo ha señalado que Air Europa lleva casi 250 personas por sentido en su ruta Madrid-Caracas y que la compañía “no va a renunciar a una operación que es importante para la empresa” en un mercado que es ahora mismo “una incógnita”, ha dicho, con dos bandos políticos que quieren gobernar. “Yo me lavo las manos, no quiero opinar”, ha apuntado, para insistir en que le gustaría seguir operando en Venezuela.

En cuanto al ‘Brexit’, ha reconocido que “puede ser duro” para los intereses de toda Europa, no solo de España, aunque opina que hay que adaptarse a las normas, que “no pueden cambiarse de la noche a la mañana”.

Al respecto, ha defendido que Bruselas no debería cambiar la normativa comunitaria que exige a las aerolíneas que más del 50% del capital esté en manos comunitarias. “La Comisión está muy dura, espero que no haya chanchullos. ¿Por qué se va a cambiar? Yo la defiendo porque le viene bien a Air Europa como compañía española”, ha afirmado cuestionado por si la estructura de capital de IAG, matriz de Iberia, puede beneficiar a su compañía.

Hidalgo ha recordado que Air Europa incorporará siete nuevos aviones y abrirá de ocho a diez destinos en Europa y otros cuatro o cinco en Centroamérica y Sudamérica, siguiendo la línea de crecimiento de los últimos años, lo que supondrá incorporar a 1.000 trabajadores. De cara a 2019 prevé un crecimiento del 10% de beneficios.