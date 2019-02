Isabel Cosín, Presidenta de Mensoft, donde un 50% de los directivos son mujeres: “No creo en las cuotas”

Isabel Cosín, presidenta de Mensoft Consultores, es presidenta desde 2015 de i3 One Business Solutions, empresa española especializada en Tecnologías de la Información y la Comunicación, y desde hace 16 años presidenta y socia fundadora de Mensoft Consultores, empresa que factura más de 10 millones de euros al años y con 150 empleados, de los que el 30% son mujeres. Además, destaca el hecho de que el 50% de sus cargos de dirección también son mujeres.

Pregunta: ¿Cómo surge la idea de lanzar tu propio proyecto?

Respuesta: Yo siempre he trabajado. En mis inicios nunca he tenido un sueldo, sabiendo que mi nómina venía a final de mes. Era un sector que conocía.

P: Entras en un sector mayoritariamente controlado por hombres, ¿para cambiarlo?

R: Yo nunca me he planteado como pionera. El problema está cuando pensamos que las mujeres tenemos que hacer las cosas diferentes a los hombres. Nosotras somos como somos, y trabajamos igual que ellos. No pensaba en cambiarlo, pensaba en trabajar y sacar beneficio tanto para la gente que trabajaba para mí como para mí misma, evidentemente.

P: Sin embargo, un 30% de vuestra plantilla son mujeres y un 50% de las directivas también.

R: Sí. Pero eso más que un esfuerzo personal, aunque siempre se intenta dar oportunidades a quien no las tiene, es que nos estamos empezando a plantear que podemos trabajar en cualquier ámbito. Todo el área de dirección está al 50% entre hombres y mujeres, pero en los trabajadores, que son la mayoría programadores, hace falta más. (Las mujeres) han decidido que no quieren hacerlo, no sé por qué.

P: ¿Cuál es la clave del éxito?

R: Trabajar, trabajar y trabajar. Reinvertir siempre en la empresa, nunca he repartido beneficios. O sea, cuando había dinero lo dejaba en la empresa. Intentar, sobre todo, nuevas vías de negocio que en este momento va por el I+D. Toda la innovación, porque las grandes integradoras, como Indra, tienen su forma de desarrollar y el control del mercado. Entonces, nosotros tenemos que aportar mucho trabajo, mucha profesionalidad, estar pendiente del cliente, y buscar vías en las que ellos no estén.

P: ¿Crees en las cuotas de 50% hombres y mujeres?

R: No creo en las cuotas. Creo que eso nos hace un flaco favor. Yo no quiero estar en un Consejo de Administración por ser mujer, quiero estar en un Consejo de Administración porque soy válida y porque aporto. Los hombres estáis aprendiendo a tener mujeres al lado, y con las cuotas os sentís amenazados. El otro día leí un artículo en Harvard, con el tema de las minorías, que estaba aumentando. La selección ya no se hace tanto por el nivel académico, sino por la cuota de la minoría. Deducción: que estaba saliendo gente muchísimo peor preparada. Yo no quiero eso. Yo no quiero que las empresas sean peores porque integran a mujeres. Quiero que sean las y los mejores.