La mala campaña navideña certifica que el temido ‘apocalipsis retail’ ya ha llegado

Estas últimas semanas, las más importantes en cuanto a consumo del año, han marcado una tendencia muy preocupante

Los datos de ventas de comercio minorista en las navidades de 2018 que van conociéndose apuntan a que el ‘Apocalipsis retail’ está mucho más cerca de lo que se había previsto. Estas últimas semanas, las más importantes en cuanto a consumo del año, han marcado una tendencia muy preocupante para algunas de las marcas más clásicas comerciales a uno y otro lado del Atlántico afectando a grandes compañías o a grupos más pequeños.

Las cadenas que tienen el comercio físico como su principal fuente de ingresos afrontan datos muy preocupantes. Ahí tenemos a Sears o Macy´s bajando previsiones y a un El Corte Inglés como representante español de esta especie amenazada de los grandes almacenes. En el otro lado, Amazon, Alibaba y el comercio electrónico en general continúan con una expansión en ventas qué no parece encontrar techo.

El problema del cambio de paradigma que no por avisado será menos virulento es el impacto que el ‘Apocalipsis’ va a tener con bastante probabilidad en los empleos y en los modelos de negocio de algunas de las principales compañías comerciales del mundo.

En Estados Unidos, se prevé que este año entre 200 y 400 tiendas ancla echen el cierre. En el mundo del retail, una tienda ancla o tienda gancho es el establecimiento que es capaz de atraer a los clientes hacia un centro comercial, porque es de una marca bien conocida y produce una alta rotación de los consumidores que les arrastra hacia el resto de tiendas del centro comercial. Según ha dicho hace escasos días Warren Shoulberg, especialista en retail, en Forbes, los grandes almacenes afectados serán Sears, Macy’s y FCPenney principalmente. “Busca en el diccionario ‘apocalipsis retail’, y aquí lo tienes”, asegura.

Los centros regionales son los que sufrirán

El fenómeno que se espera este año para el país norteamericano (un mercado con notables diferencias al europeo y español, pero también importantes similitudes) es que principalmente echarán el cierre las tiendas ancla de centros que no pertenecen a grandes zonas comerciales de zonas urbanas, sino a espacios de segundo nivel que no están en un posicionamiento ‘premium’. “Desaparecerán tiendas que han estado instaladas durante mas de 30 años”, dice Shoulberg. Trasladándolo a España, no estarían en riesgo todavía El Corte Inglés de Preciados o el de Portal de l’Angel, sino otros en ciudades medianas.

El colapso de Sears es el ‘driver’ que empujará con fuerza para acelerar todo el proceso. Los grandes almacenes se acercan a la liquidación pese a los intentos de su presidente por salvarlos porque sus acreedores ya no quieren dar más tiempo a un modelo de negocio que no consigue aumentar su ventas por metro cuadrado. Si la cadena, aún con 55.000 empleados por Estados Unidos, acaba sufriendo un cierre desordenado, su efecto sobre la confianza mundial en el sector ‘grandes almacenes’ será imparable.

Nefasta campaña de Navidad para muchos, incluido ECI

¿Y en España? Es imposible no hablar de El Corte Inglés cuando se analiza el ‘apocalipsis retail’ y máxime cuando los datos internos de la campaña de Navidad que se han conocido del gigante madrileño y han sido publicados por ‘El Confidencial’ apuntan a que el crecimiento en las ventas se ha estancado a pesar de los fuertes descuentos con los que las tiendas presididas por Jesús Nuño de la Rosa han tratado de enganchar a los consumidores. Si hemos visto grandes afluencias de público durante el periodo de alta demanda, no deberíamos confundirnos: cada vez son más los clientes que pasean por los escaparates en busca de sus productos favoritos para posteriormente adquirirlos por internet.

Fuentes analistas del sector retail consideran que los últimos meses están incrementando las dudas sobre la supervivencia del modelo clásico a corto plazo. No tanto por el colapso de DIA, que tiene otros motivos -el retail alimentario no está amenazado por el momento- sino por los bruscos cambios de hábitos hacia la compra online que están provocando desajustes en costes y márgenes.

Ls mala campaña de Navidad está detrás del aviso de colapso de las tiendas Tiger por no poder pagar su deuda –avanzado por OKDIARIO– y también ha pasado por Kohl y Macy’s, que han reportado malos resultados navideños y se han desplomado en bolsa (un 18% Macy’s y un 5% Kohl) el pasado jueves.

Culpan al ‘Black Friday’

En España es curioso ver el fenómeno por el cual varias asociaciones de comerciantes parecen haberse ‘caído del caballo’ con el ‘Black Friday’, un fenómeno que se acogió con ilusión cuando llegó a España y que ahora se critica. Porque sus fuertes descuentos están mermando con dureza la campaña navideña, introduciendo un cálculo económico previo a la que afecta a la rentabilidad de las ventas.

El modelo anterior al ‘Black Friday’, donde las Rebajas servían para colocar stock sobrante, parecía ser más del agrado de este comercio tradicional, que ahora se ve forzado a rebajar precios en unas fechas donde antes los consumidores no exigían ofertas. La patronal Acotex ya ha mencionado las dificultades para la supervivencia del negocio que trae este nuevo modelo instalado en Europa poruqe Amazon así lo ha querido.