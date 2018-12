El TSJC blinda los derechos de las VTC en Barcelona durante los próximos cuatro años

Unauto VTC, asociación que representa al 90% de los vehículos VTC de España, celebra un nuevo fallo de los tribunales que da la razón a los titulares de vehículos de alquiler con conductor, esta vez en Cataluña.

Así lo afirma la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un auto que ha desestimado el recurso de reposición presentado por varias asociaciones gremiales del taxi y la propia Autoridad Metropolitana de Barcelona, contra las medidas cautelares decretadas por este mismo juzgado que impiden la entrada en vigor del Reglamento de ordenación de transporte urbano al extralimitarse en sus funciones e invadir competencias estatales.

Dicho reglamento trataba de imponer de forma unilateral y con efecto retroactivo la limitación de un vehículo VTC por cada 30 taxis en el área metropolitana de Barcelona.A este respecto, el reciente auto incide en que “la reciente promulgación del Real Decreto-Ley 13/2018 -que finalmente será tramitado como Proyecto de Ley- no habría hecho sino confirmar el acierto de nuestra decisión ya que dichas disposiciones transitorias se podrían haber visto cercenadas, de forma difícilmente reparable, con motivo de la aplicación inmediata del Reglamento metropolitano suspendido”.

De igual modo, el Tribunal recuerda que “las previsiones transitorias de dicha norma están dirigidas a garantizar, cuatro años en todo caso, el estatus del que venían disfrutando en el ámbito urbano las autorizaciones VTC y, asimismo, a extender dicha garantía a las autorizaciones VTC que deban otorgarse en méritos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre”.

“Celebramos el fallo judicial, que pone de relieve no sólo que se invaden competencias del Estado, si no que se pretendía incumplir lo que dice la ley: el criterio de 1/30 es sólo para la concesión de nuevas autorizaciones, no para su aplicación de forma retroactiva, lo que nos situaría en una

situación de inseguridad jurídica impropia de un país avanzado de la Unión Europea”, señala Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC.