Carlos Rivadulla, nuevo presidente de Empresarios de Cataluña: “Seguiremos combatiendo el independentismo”

"A Torra le pediría que reflexione, por el bien de todos los catalanes" "El principal riesgo para las empresas catalanas es la desconfianza"

Carlos Rivadulla es el nuevo presidente de Empresarios de Cataluña, tras el salto a la política de Josep Bou, que será el nuevo candidato a la alcaldía de Barcelona por el Partido Popular (PP). El flamante presidente de la asociación empresarial catalana ha dado su primera entrevista, en exclusiva, a OKDIARIO.

Pregunta: ¿Mantendrá el discurso de Josep Bou tan crítico con el independentismo?

Respuesta: Sin duda, porque yo pienso que cuando tienes los principios y los valores claros, no hace falta mutarlos. Nuestros principios son los mismos. En todo caso adaptaremos el mensaje y el contenido a las nuevas circunstancias. Pero seguiremos combatiendo al independentismo.

P: Y, ¿cuáles son esas nuevas circunstancias?

R: Pues las ocurrencias que pueda tener Torra, o el Govern. Nosotros no vamos a tener cambios porque nuestros principios son los mismos. En cuanto a los principios de determinación, de respeto a la Constitución, de legalidad y de unidad de España. Es decir, en ese sentido, no va ha haber cambios.

Únicamente cambiará que el señor Bou tiene su estilo y yo tengo el mío. Es algo totalmente natural. Pero los principios y valores son los mismos, y en ellos vamos a persistir, sin duda.

“El principal riesgo para las empresas catalanas es la desconfianza”

P: ¿Cuántas empresas ampara Empresarios de Cataluña?

R: Unas 500. Aunque hay que tener en cuenta que hay muchos a título individual, como ejecutivos o profesionales. Empresarios de Cataluña es la denominación, la categoría, para que sea genérica y cubra a todos. También tenemos, por ejemplo, a arquitectos, o distintos autónomos. Es verdad que le grueso son más bien PYME’s, aunque hay alguna empresa grande, que evidentemente no quiere dar la cara, y eso lo respetamos.

Hay también altos directivos o accionistas, pero son los que menos. Uno de los más públicos es Molins (Cementos Molins), que ahora se ha ido a Madrid, donde pasa la mayor parte del tiempo. Decidieron hacer un traslado societario y fiscal, y pasa más tiempo en la capital.

P: ¿Cuál es el principal riesgo de las empresas catalanas a día de hoy?

R: Ahora mismo es la desconfianza. Es decir, tras un pequeño parón que hubo a principio de año, cuando parecía estabilizarse la cosa. Pero cuando, en verano, se nombra el nuevo Govern, con Torra, van cogiendo ritmo independentista y se van autoanimando. Así que tenemos ese gran riesgo: el de que vuelva a haber otra caída en la confianza.

“El independentismo tiene una ligera ventaja, que es el largo plazo”

La confianza son tres patas. La primera, que los inversores extranjeros no confíen; la segunda, que el propio agente económico catalán tampoco confíe y se vaya; y la tercera es que se resienta el consumo.

Todo esto en un contexto injusto, porque el independentismo tiene una ligera ventaja, que es el largo plazo. Si yo digo que me preocupa el largo plazo, ellos me dirán que, bueno, que no exagere, que eso ya se verá. Y eso realmente me preocupa.

P: Ya os habéis acercado alguna vez a la Generalitat. ¿Seguirá hablando con ellos?

R: Por supuesto. Ya he hablado con nuestro gabinete de comunicación para que les enviemos una carta para saludarles, y presentarnos. A la anterior ni respondieron, no dijeron ni ‘mu’, pero se la volveremos a enviar.

Yo ya tuve una reunión con uno de sus representantes, hace ya más de un año. Y, fíjate, siendo muy radical, el hombre fue de los que en junio de 2017 saltó del barco. Y eso que cuando me senté con él era de los que era para decir: “Macho, estamos perdidos, contigo no hay nada que hacer”.

“El problema que tenemos es un problema de recursos, porque somos una asociación pequeña”

P: Ahora mismo eres presidente interino. ¿Seguirás así? ¿Cómo van a hacer el proceso de sucesión?

R: Lo correcto sería hacer una asamblea extraordinaria, que es lo que corresponde. Así que primero preguntaremos a nuestros asociados si se quiere presentar alguien en lista, para darles voz, y quien se quiera animar, será bienvenido. Pero toca hacerlo, yo no voy a estar siempre de interino.

P: En caso de que sigas al frente, ¿cuál será tu principal objetivo?

R: Seguir, seguir y seguir. El problema que tenemos es un problema de recursos, porque somos una asociación pequeña. Queremos expandir la base, somos unos 500 asociados, queremos crecer. Hemos ido creciendo, pero queremos seguir creciendo más.

“A Torra le pediría que reflexione, por el bien de todos los catalanes”

P: En caso de que Quim Torra pase por OKDIARIO, ¿qué mensaje le lanzarías?

R: Yo le lanzaría el mensaje de que reflexione, por el bien de todos los catalanes. De que recapacite, que no hay otro camino fuera de la Ley, que tiene que respetar siempre el marco de convivencia, que es el que establece la Ley.

La Ley no es un papel, la Ley no es simplemente una formalidad. Sino que la Ley refleja un pacto, un pacto social. Que reflexione sobre eso porque, de lo contrario, nos va a llevar a todos a más parálisis, a más desconfianza económica y, en definitiva, a mayor pobreza, que repercute en empleos y en salarios.