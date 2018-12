BBVA, Bankia y Sabadell urgen a recuperar la confianza del cliente, hundida con la crisis

"Hay que hacer ver a la sociedad que los bancos somos útiles y necesarios", asegura José Sevilla de Bankia La tecnología es una de las principales formas de acercarse a los jóvenes, asegura BBVA

El futuro del negocio de los bancos reside en que sepan recuperar la confianza de los clientes, y especialmente de los jóvenes que se acercan a los servicios bancarios de una forma totalmente distinta a como lo hicieron sus padres y abuelos. En esta perspectiva han coincidido los consejeros delegados de BBVA, Bankia y Banco Sabadell, tres de las principales entidades españolas que han coincidido en la idea de que tienen que volver a ganarse el cariño perdido por los años de crisis, la gestión de situaciones como los desahucios y el millonario rescate.

Carlos Torres, actual consejero delegado de BBVA y presidente del banco a partir del 1 de enero en sustitución de Francisco González, ha insistido en la idea de que hay que acercarse al cliente de otras formas a las tradicionales y ha recordado la importancia de su app, nombrada la mejor del mundo según la firma Forrester Research. Torres ha señalado que su app es muy atractiva para los clientes, que entran en la misma “hasta 5 o 6 veces al día, y obviamente no para ver el saldo sino por los servicios que le ofrecemos”.

Igualmente se ha manifestado el CEO de Bankia, José Sevilla. La entidad pública lleva mucho tiempo trabajando en la mejora de su reputación, que fue especialmente destrozada debido a que tuvo que ser intervenida con 25.000 millones de euros públicos y cuyos anteriores gestores, como Rodrigo Rato, se enfrentan a penas de prisión de muchos años por una salida a bolsa fraudulenta.

Por ello, Sevilla ha dicho que “esto va de buenas prácticas, de hacer ver a la sociedad que los bancos somos útiles, necesarios, que cumplimos un papel y tratar de cambiar la imagen que hay sobre las entidades financieras. No está siendo fácil pero tenemos que seguir empujando en esa dirección”.

Guardiola reclama lo mismo

En la misma línea se ha manifestado Jaime Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell, quien ha dicho que de cara al futuro “solo nos va a distinguir la marca, que tenga unos atributos buenos y que lo haya detrás de la marca se cumpla. Que la marca y sus valores coincidan con los valores de nuestra institución”.

El directivo de Sabadell, que ha tenido problemas reputacionales recientes en Inglaterra por su banco TSB, ha señalado que “en nuestro oficio está habiendo un cambio entre la producción y la distribución. Esto se está desacoplando y hay que entenderlo también, puede llegar a significar que se dejen de producir según qué productos, porque no tengas la escala o no seas eficiente o no quieras asumir riesgos y sin embargo lo quieras distribuir a través de tu plataforma y tu interfaz”. Precisamente BBVA ya ha dado un paso en este camino, ofreciendo productos financieros de otros a través de su propia web.