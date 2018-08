Las acciones de Tesla se disparan un 8% en media hora tras tuitear Musk que dejará de cotizar

Los títulos de Tesla se han revalorizado más de un 8% pasadas las 20.00 horas de la tarde de este martes, tras la publicación de un tuit por parte del fundador de la marca de coches eléctricos, Elon Musk, en el que afirmaba que sacará a la compañía de Bolsa cuando el precio de la cotización alcance los 420 dólares (362 euros) por acción.

“Estoy considerando sacar a Tesla de la Bolsa a 420 dólares. La financiación está asegurada”, escribió Musk en la red social. Inmediatamente después de la publicación de este mensaje, los títulos de la compañía se dispararon desde los 342 dólares por acción hasta los 370 dólares en apenas media hora.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018