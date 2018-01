Affinity Petcare es el motor económico de la familia del fundador de Òmnium Cultural

Lluís Carulla i Canals fue uno de los cinco fundadores de la plataforma independentista Òmnium Cultural. Hoy, su familia se hace de oro gracias a sus negocios empresariales. Negocios, entre los que destaca uno: Affinity Petcare, una productora de comida para mascotas que factura unos 300 millones de euros anuales y que reporta más de 27 millones a la familia a través de sus dividendos.

Affinity Petcare se presenta como la gallinas de los huevos de oro para la familia Carulla, que ve en la firma de alimentación para mascotas la empresa que más beneficios le reporta en dividendos, ergo es la compañía con la que saca más capital para luego ‘donarlo’ a la causa secesionista. Jesús Sanz, de Convivencia Cívica, afirma que los Carulla siempre “han sido una familia muy vinculada al nacionalismo catalán, con buenas relaciones con Convergencia y, en particular, con Artur Mas”. Además, “han apoyado a asociaciones como Ómnium Cultural -fundada por uno de ellos- o el Palau de la Música. No hay que olvidar tampoco que financian como accionistas al diario separatista ‘Ara’”, con lo que “es obvio que el secesionismo no les disgusta”.

En las cuentas de Affinity Petcare, eso sí, la auditora PWC hace unas cuantas salvedades, como que “no incluyen la información relativa al importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase, así como obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida devengados en el curso del ejercicio y del ejercicio anterior por el personal de alta dirección de la Sociedad, que exigen las indicaciones undécima y duodécima del artículo 260 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el apartado 23.6 del Contenido de la Memoria, recogido en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad”.

Y es que no todas las empresas de la familia logran un crecimiento anual tan importante como el de Affinity, que en sus últimas cuentas, relativas a 2016, facturó casi un 11% más que un año antes. Agrolimen es el holding en el que se integran la mayoría de empresas de la familia catalana. Entre alimentación, inversión para animales y medios de comunicación, es este último el sector que peor les funciona. El diario secesionista ARA, del que la familia es máximo accionista, perdió más de medio millón de euros en 2016.

Por otro lado, después de Affinity, es GB Foods (Gallina Blanca) el otro negocio que va sobre ruedas para la familia Carulla. El grupo de alimentación prevé facturar unos 1.000 millones de euros este año gracias a la compra, junto al fondo Helios Investment Partners, de varias marcas de alimentación líderes en África y de tres fábricas en ese continente. Unas perspectivas que son acordes al recorrido de la compañía, que ganó en 2015 casi 26 millones de euros, lo que permitió a los Carulla embolsarse cerca de 15 millones en dividendos.