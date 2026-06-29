El Partido Popular (PP) ha anunciado este lunes en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección un paquete fiscal de 3.200 millones «para clases medias y bajas» para «reconstruir España» empezando por los bolsillos de los españoles. En la batería de medidas se registra una petición de IVA cero para todos los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha especificado que dichos 3.200 millones de euros se devolverán a los españoles en concepto de actualización de la tarifa de IRPF que el Gobierno no ha acometido estos años. «Menos voracidad y más alivio para los hogares. La reconstrucción que España necesita empieza por el bolsillo de los españoles», ha destacado.

Se trata de un paquete amplio de medidas que, según han detallado desde la formación, pretende «devolver a las familias el dinero que la inflación les ha quitado por la puerta de atrás».

«Las clases medias son las que soportan la subida asfixiante de los precios», ha añadido, para recordar que el IPC ha subido desde 2018 en un 25% y la cesta de la compra un 41%:

«La vida es mucho más cara, la energía pesa más en los hogares, los españoles pagan más impuestos que nunca, los salarios han perdido poder adquisitivo y hay más familias que nunca dependiendo de ayudas de subsistencia, la prueba del fracaso de su política económica», apuntaba.

En la misma línea, la PNL registrada en el Congreso incluye la supresión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica para abaratar la factura de la luz.

Según ha explicado Sémper, «no tiene sentido que el Gobierno utilice la electricidad como una caja registradora mientras millones de familias, autónomos y pequeñas empresas hacen números para llegar a fin de mes».

Por otro lado ha avanzado también un plan específico para la industria con el objetivo de proteger a la industria electrointensiva, impulsar la cogeneración, reducir los costes del sistema y evitar que el precio de la energía «siga expulsando producción, inversión y empleo de nuestro país».

«No basta con aliviar la factura general: España necesita que sus fábricas puedan competir en igualdad», ha apostillado.

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