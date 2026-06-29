Oughourlian: «La despedida de Ángels Barceló fue desagradable para la empresa y sus excompañeros de la SER»

Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, ha asegurado que el comentario de Ángels Barceló en su despedida de la cadena SER y de Hoy por Hoy fue «desagradable para la compañía y para sus ex compañeros». Barceló aseguró que pasaba página y que ella era la página de la izquierda y ahora empezaba «la página de la derecha», en referencia al cambio ideológico impuesto por la cúpula de Prisa para centrar la SER.

Oughourlian ha justificado los cambios en la cadena como «necesarios» y ha señalado que algunos periodistas se creen que cuando se les despide son víctimas de la libertad. Se refería a Antonio Caño, despedido de El País en 2018. «Le despedimos porque los números eran horrorosos», ha explicado.

«Y en el caso de Ángels sale como sale. Lo que dice es fuerte porque supone que la línea editorial era muy de izquierdas, algo que no estoy de acuerdo, y que ahora va a cambiar, algo que tampoco pasa», ha señalado Oughourlian, que ha adelantado que Prisa dará a partir de este año los resultados semestralmente, no trimestralmente.

El presidente de Prisa, que hoy ha escenificado el despido del consejo de los afines a Moncloa con la salida de Andrés Varela Entrecanales, no se ha olvidado de este grupo de accionistas españoles de Prisa afines a Moncloa. Considera que su proyecto será difícil que salga adelante porque financieramente «lo analizamos y no lo vimos», y además les culpa de una campaña para convertirse en los adalides de la izquierda aprovechando el cambio del grupo -seguirá siendo de izquierdas pero sin defender a ultranza al Gobierno-.

Precisamente, sobre la actualidad política, el inversor francés ha reconocido que «es un regalo, siempre hay cosas que contar», en referencia a los constantes escándalos que se están viviendo con los procesos judiciales contra el Gobierno y el entorno del presidente, Pedro Sánchez. «Hay un sinfín de historias y nosotros las contamos con rigor», ha dicho.

Por último, sobre Indra, Oughourlian ha señalado que seguirá como accionista minoritario de la empresa de Defensa porque le ve potencial, aunque siempre s ha mostrado a favor de la fusión con Escribano, ahora en el aire.