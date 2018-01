La mayor tienda de Disney en España sólo rotula en catalán 

Disney rotula únicamente en catalán en la tienda que tiene en la Avenida Puerta del Ángel de Barcelona, la más grande que la compañía norteamericana tiene en España, inaugurada en 2014. Hablamos, según explicó la empresa el día de la presentación del local, de “la primera sede icónica de Disney en el país”, un palacio del siglo XVII de más de 500 metros cuadrados.

La tienda vende más de 1.500 referencias de productos de Disney, Marvel, Pixel y Star Wars, además de las líneas especialmente tematizadas de la ciudad y ediciones de coleccionista. Sin embargo, estos productos parecen estar destinados única y exclusivamente a los catalanes, toda vez que los castellano parlantes están totalmente discriminados en el establecimiento.

“Este es sin duda un espacio icónico y estamos seguros que en breve se convertirá en uno de los destinos de compra de referencia de catalanes y turistas”, afirmó el director general de Disney Store para España y Portugal, Carlos Garaboa, en un comunicado emitido el día de la inauguración de la tienda.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la compañía, que ha preferido no hacer declaraciones al respecto, ni explicar el motivo por el cual se olvidan del castellano en la tienda más grande de la firma en España.

Cabe recordar que la Agencia Catalana del Consumo (ACA) vigila desde 2010 a los comercios que no utilizan el catalán en letreros, menús u ofertas de negocios. Este organismo, encargado de imponer el catalán (y, en la práctica, la erradicación del español), lo hace en cumplimiento del Código de Consumo de Cataluña, aprobado mediante la Ley 22/2010, de 20 de julio y redactado en la era Pujol, que han mantenido los siguientes gobiernos desde el tripartito nacionalista que lideraba el PSC a los ya abiertamente independentistas de Artur Mas y Carles Puigdemont.

Desde el punto de vista legislativo, no se puede imponer ninguna de las dos lenguas cooficiales y el TC, que ha declarado constitucional el derecho de los consumidores a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua que escojan en sus relaciones con la administración, recuerda no obstante que en el ámbito de las relaciones entre particulares no se puede imponer “el uso de cualquiera de las dos lenguas”.

La propia Ley catalana establece la regulación lingüística “de acuerdo con el régimen de cooficialidad de lenguas establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, reformado mediante la Ley orgánica 6 / 2006” y que “la lengua propia de Cataluña es el catalán que, también, es la lengua oficial en Cataluña junto con el castellano”.

En el artículo 4 de la Ley sobre la rotulación y cartelería dice que “cualquier elemento informativo de carácter fijo deberá estar redactado al menos en catalán con independencia de su soporte (por ejemplo los carteles o rótulos de las empresas o establecimientos que contengan información relacionada con la actividad comercial desarrollada, siempre y cuando tengan carácter permanente)”.