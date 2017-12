Catalán (AC Hoteles): “La operación de fusión entre NH y Barceló no va a salir adelante”

Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles by Marriott, tiene la lengua muy calva y opina sobre todo aquello por lo que se le pregunta. No tiene miedo a mojarse, ya le preguntes por sus competidores o por la marcha financiera de su compañía. Cree que el empresario navarro que la fusión entre NH Hoteles y Barceló “es una operación que no va a salir adelante, no tengo la menor duda”. Eso sí, reconoce que “sería bueno que en España los grupos fueran más gordos. Las empresas son pequeñas en general y eso las hace vulnerables”.

Es un empresario poco común entre sus iguales, siempre dice sí a la llamada de la prensa sin poner peros, no pertenece a CEOE ni tampoco al lobby turístico Exeltur. Va por libre, como los pájaros. La cita para nuestra charla está fijada en uno de sus hoteles, el AC Santo Mauro ubicado en la madrileña calle Zurbano. “Siempre tenemos aquí mil eventos”, me comenta al entrar por la puerta. Y es cierto, Amaia Echeverría, la directora del hotel, me confirma que durante nuestra charla se está celebrando un homenaje al modisto Hannibal Laguna.

La fusión entre NH Hoteles y el Grupo Barceló podría tratarse de una de las grandes operaciones dentro del sector hotelero. Por ello le preguntamos al presidente de AC Hoteles by Marriott, sin embargo, antes de terminar la pregunta Catalán ya tiene clara su respuesta y sonríe: “Esa operación no va a salir, no tengo la menor duda. Además, por una razón, a los ejecutivos de NH Hoteles les interesa estar donde están”.

Eso sí, explica, “hay que reconocer que la campaña de imagen que les han hecho a las dos empresas ha sido potente”. Y prosigue señalando que “cuando hay un OPA o una operación de estas características la información no está en los periódicos, esto el que mejor lo hacía era Emilio Botín, cuando hacía una OPA ya estaba hecha, aquí no, aquí lo que hacemos es enredar con los rumores”.

“El sector hotelero estará dominado por 2 ó 3 grandes grupos”

Cree que la fusión no se va a producir, aunque reconoce que “en España sería bueno que los grupos hoteleros fueran más gordos. En España las compañías en general son pequeñas y eso las hace más vulnerables”. No obstante, cree que esta propuesta de matrimonio entre compañías “podría ser un comienzo de una concentración en el sector, pero lo bueno sería que fuera una fusión entre iguales”.

Con respecto a esto, Catalán explica que ahora mismo “todo NH Hoteles factura como un solo hotel de Marriott, por ejemplo”. Señala, además, que la cultura AC Hoteles y Marriott eran diferentes, pero tras 6 años, el matrimonio funciona francamente bien y es una fórmula que te hace global, si no hubiera sido totalmente imposible”.

Cree que en España a todas las compañías en general “les falta tamaño y son muy vulnerables”. Catalán, para dar cuenta del poderío de su asociación con Marriott, explica que han estado sin Booking durante un año y “nosotros ni nos hemos enterado porque tenemos una tarjeta de fidelización de 110 millones de usuarios en el mundo, una salvajada”. En definitiva, cree que el sector hotelero “a futuro lo veo dominado por dos o tres grandes grupos”.

Curiosamente, Catalán fue el fundador de AC Hoteles, aunque lo terminó vendiendo y comenzó inmediatamente a construir la cadena hotelera AC Hoteles. “Cuando vendí NH”, me explica, “mis amigos creían que me volvería loco al día siguiente y eso no pasó, lo que hice fue comenzar AC Hoteles y al cabo de dos meses teníamos ya 4 hoteles en propiedad”.

No tira de modestia al afirmar que “me gusta más mi proyecto, NH es del S.XX y el nuestro del S.XXI”. Eso sí, reconoce que “en NH me lo pasé bomba, pero un día puse precio a mi cabeza y monté lo siguiente por una sencilla razón: tenía de socios al fondo Cofir y a ellos solo les interesaban los números, vender, salir o entrar…” Una visión que, a tenor de sus palabras, no compartía: “A mí lo que me divierte es el negocio, no me he arrepentido ni un solo día de vender NH”.

400 millones de euros de facturación en 2017

Las previsiones de facturación para AC Hoteles by Marriott se elevan a 400 millones de euros aproximadamente en 2017. “Cumpliremos con las previsiones, pero el asunto de la facturación para nosotros no es de gran mérito porque la facturación crece en función de las aperturas y abrimos un hotel a la semana”, explica el empresario navarro.

En 2011 AC Hoteles le vendió a Marriott Internacional el 50% de la marca, aunque Catalán sigue siendo el presidente a nivel mundial. “Cuando apareció Marriott “fue una especie de milagro, fuimos muy afortunados”. Y añade sonriente: “Entonces pensé que lo de los panes y los peces no era una broma, llega un momento en el que se hace realidad”.

Un hombre que se ha asociado con un grupo estadounidense, pero sigue muy pendiente de los números de su negocio español, agrupado en la sociedad Belagua 2013. “Vamos a crecer en España respecto al año pasado alrededor de un 15% aproximadamente en ventas y un balance de alrededor de 80 millones de euros”.

Presume de que la situación actual del grupo hotelero “es absolutamente saludable, no tenemos deudas, con lo cual estamos felices”. Gracias a esta asociación AC Hoteles by Marriott es el primero grupo hotelero del mundo con 6.500 hoteles y más de un millón de empleados. “Hay un cambio radical porque pasas a ser global, de hecho, algunos de mis hoteles todavía no los conozco, lógicamente”.

“No saldremos a Bolsa, esto se hace cuando se necesita liquidez y ésta la tenemos de sobra liquidez”, concluye el empresario. Lo único que quiere ahora es que Belagua 2013 reparta dividendo, “algo que haremos en 2018 seguro, todos los socios somos empresarios y entendemos que no siempre se puede repartir dividendo”.

“La tasa turística es tercermundista y no atrae turismo de calidad”

Con respecto a la tasa turística en Baleares y Cataluña cree Catalán que “es un sistema de recaudación claro, es tercermundista y lo puedo entender en República Dominicana, pero no en España”. Además, asegura que no ser partidario, pero cree que el problema viene por la descentralización. “Esta tasa trae cualquier cosa menos turismo de calidad, lo que hay que subir es el precio medio de las habitaciones”, comenta a OKDIARIO.

De hecho, explica, que el caso más claro es el Brexit, “este año les hemos subido el precio un 25% a los ingleses y aquí estaban todos”.