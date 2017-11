Tous intenta frenar el boicot negando su apoyo al independentismo catalán

Tous está intentando frenar el boicot a su mítico oso y compañía. Tras la publicación de una fotografía en la que la presidenta de la empresa, Alba Tous, salía en compañía de Carles Puigdemont y otros de los rostros más representativos del independentismo, como Joan Laporta, Pilar Rahola o Josep Lluís Trapero, la firma de joyería ha tomado cartas sobre el asunto.

El pasado 31 de octubre, Alba Tous, envió a sus empleados una carta interna para explicarles el posicionamiento de la compañía sobre la situación en Cataluña, tal y como publica el diario ABC. La presidenta de la compañía, a través de un breve mensaje, comunicaba a sus trabajadores que “Tous, mi familia y yo misma representamos una marca con vocación internacional, española y catalana, de corazón. Nos sentimos orgullosos de nuestros orígenes”. En este sentido, pedía a la plantilla que no cedan ante los reproches ni las acusaciones. “No dejéis que nadie os diga que no somos una marca española, orgullosa de serlo y de llevar nuestros orígenes a las tiendas Tous ubicadas en todo el mundo”.

Tous, hace poco más de un mes, señalaba a OKDIARIO que “nunca” se habían posicionado sobre temas políticos y “no vamos a hacerlo ahora”. Sin embargo, la compañía ha querido despejar las dudas a aquellos que la situaban en terreno independentista.

“Ya no compraremos más en Tous porque sois independentistas”

Tras la sucesión de acontecimientos y el traslado de las sedes de más de 2.000 empresas fuera de Cataluña, la firma ha tenido que alzar la voz en defensa de sus valores internacionales y orígenes españoles. “Somos una compañía que opera en China, Colombia y otros países y estamos centrados en nuestro negocio. Nuestra empresa es global”, nos comentaban.

Lo cierto es que Tous se ha visto en parte, obligado, a poner los puntos sobre las íes. Algunos empleados de una tienda en Madrid confirman a OKDIARIO que han tenido que aguantar diferentes acusaciones por parte de clientes. Varias personas les han recriminado que “ya no compraremos más en Tous porque sois catalanes independentistas”.

“Ha pasado en muchos de los stands que hay en los Corte Inglés” aquí en la capital, explica un empleado, quien además confirma que algunos encargados recibieron el comunicado oficial de la compañía.