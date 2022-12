La demanda de electricidad agudizó su caída en noviembre hasta el 9% respecto al mismo mes de 2021 y agrava el frenazo de la economía española. El PIB creció un 2,2% en el cuarto trimestre del año pasado, mientras que este año se prevé que sea en torno a cero o ligeramente positivo, como ha dicho esta semana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En el tercer trimestre la economía española creció un 0,2%.

Según los datos de cierre de mes de Redeia -antigua Red Eléctrica-, el gestor del sistema nacional, en noviembre la demanda de electricidad se ha quedado por debajo de nuevo de los 20.000 GWh, similar a la de octubre y lejos de los 21.500 GWh de noviembre de 2021. En octubre ya cayó un 4% y en noviembre el desplome alcanza el 9%.

Además, el consumo de gas para generar electricidad se ha reducido casi a la mitad de los meses anteriores y ha vuelto a las cifras que marcaba antes de la puesta en marcha de la llamada excepción ibérica, el 15 de junio, que limitaba el precio del gas a 50 euros por megawatio hora. El peso de las centrales de ciclo combinado en el mix de generación se ha reducido al 25% este noviembre, frente a más del 40% de los meses de verano y octubre. Esto ha tenido su incidencia también en el precio final en el recibo de la luz.

La consecuencia de esta caída en el peso del gas es que la energía eólica ha vuelto a ser la más consumida en noviembre. La tercera tecnología más utilizaba vuelve a ser la nuclear. Además, las ventas de electricidad a Francia han vuelto a subir por los problemas que está teniendo este país con su parque nuclear, y se han situado en más de 1.600 GWh, sólo por detrás de las cifras de septiembre.

Recesión

La demanda de electricidad es uno de los termómetros de la actividad económica del país. Noviembre es el cuarto mes consecutivo en el que baja el consumo de electricidad, aunque en noviembre ha sido más pronunciado que en los meses anteriores. También cae la demanda de gas, la venta de coches y sólo el mercado laboral se comporta de manera diferente a la evolución de la economía -este viernes se conoce el dato de noviembre-.

Los expertos no son capaces de explicar esta circunstancia. Fedea, Adecco o la AIReF cuestionan los datos de los fijos discontinuos, que aparecen en las estadísticas como activos incluso cuando están parados. El ex ministro de Trabajo con el PP Juan Carlos Aparicio señaló el jueves en su intervención en el I Foro Económico y Empresarial de OKDIARIO, que concluye este viernes en Madrid, que no es normal que si la economía sigue por debajo del PIB de 2019 el mercado laboral esté por encima de las cifras de antes de la pandemia.