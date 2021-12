Stoneway Capital Corporation y Araucaria Energy se han comprometido a pagar 8,8 millones de euros a Duro Felguera tras un litigio en torno a un contrato suscrito en 2016, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El acuerdo transaccional firmado por las partes, que ha sido ratificado por el United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, permitirá al grupo de ingeniería «dar cumplimiento a las previsiones relativas a este litigio incluidas en el plan de viabilidad» y su impacto económico quedará reflejado en las cuentas anuales de 2021.

Este acuerdo deriva de las reclamaciones realizadas por DF Mompresa y Duro Felguera Argentina por unos contratos suscritos entre las partes en noviembre de 2016 para la ingeniería, procura, construcción, puesta en marcha y puesta en servicio de dos centrales eléctricas de turbinas de gas de ciclo simple en los municipios de Luján y Matheu de la provincia de Buenos Aires.