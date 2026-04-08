Fernando Samper, presidente de Forestalia ha presentado su dimisión mientras se encontraba en plena investigación por presunta corrupción en la tramitación de las energías renovables. En consecuencia, Ricardo Samper García, hijo del anterior presidente, ha sido nombrado nuevo director general del Grupo Forestalia, tras presentar su padre su renuncia.

Hay que recordar que Fernando Samper estaba siendo investigado por el Caso Forestalia, que tiene que ver con una presunta trama de corrupción que vincula a la empresa de renovables con el Gobierno de Aragón y el Gobierno central. En concreto, se le acusa a la empresa Forestalia de presiones, ceses y posibles amaños en la tramitación de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos. Una cuestión que implica a altos cargos del Gobierno, incluyendo una reunión de Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica.

Asimismo, la investigación apunta a que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), bajo el anterior gobierno de Javier Lambán, se «alineó» con los intereses de Forestalia, destacando el papel de Jesús Lobera, exdirector del organismo.

Por tanto, en la actualidad, la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), se encuentra investigando bajo secreto de sumario presuntos favores y tráfico de influencias, destacando los registro de la sede de Forestalia en Zaragoza, ya que el último fue en este mes de marzo.

Ricardo Samper, nuevo director general de Forestalia

Ricardo Samper trabaja en Forestalia desde hace más de seis años, y ha desempeñado distintos cargos dentro del grupo hasta su nombramiento.

Dentro de este proceso, Fernando Samper Rivas ha presentado su renuncia a la presidencia de la compañía. A partir de este momento, las responsabilidades ejecutivas y de dirección han sido asumidas por Ricardo Samper García, que quedará al frente de la gestión con el objetivo de asegurar la continuidad operativa del grupo.

La firma sostiene que esta medida forma parte de su voluntad de incorporar mejores prácticas del sector y consolidar una cultura corporativa basada en la integridad, la responsabilidad y la transparencia. Asimismo, asegura que continuará colaborando con las autoridades competentes y mantendrá su actividad con normalidad en los mercados en los que opera mientras avanza en este proceso de fortalecimiento interno.

En este contexto, la compañía reforzará su área de compliance mediante la incorporación de dos despachos, Cuatrecasas y Hogan Lovells International, como asesores externos independientes, con el objetivo de seguir desarrollando, más si cabe, su marco de cumplimiento y alineándolo con los estándares internacionales de referencia.