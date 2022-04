Si estás buscando lo mejor en decoración para poder renovar tu hogar esta primavera, nada como fijarte en las novedades de una de las mejores tiendas de decoración y mobiliario que podemos encontrar. Maisons Du Monde se llena de productos que te permitirán darle un aspecto más fresco y moderno a tu hogar estos próximos meses. De hecho tienen uno que arrasa en ventas desde hace días y que seguro que no vais a querer dejar escapar. Descubre ahora el detalle de Maisons du Monde que además está al mejor precio y que va a cambiar por completo el estilo de tu casa.

El artículo más chic de Maisons Du Monde

Si buscas entre las novedades para cambiar la decoración de tu hogar esta primavera, nada como elegir aquellas que pertenecen a Maisons Du Monde, dado que esta es la tienda en la que tienes artículos de decoración modernos y muy chic que siempre logran sorprendernos.

Es el caso del artículo de decoración para la pared que más se vende en sus tiendas estos días, y que podéis ver en la imagen. Un letrero de decoración de pared con luz que se presenta en algunos de los tonos de la temporada: beige, blanco y negro y que tiene además las medidas perfectas (45 cm de altura x 36 cm de anchura) para que lo cuelgues en cualquier estancia de la casa o de hecho, el mejor lugar de todos: la entrada de casa.

El cartel está formado por unos paneles de madera, en los que podemos encontrar una frase escrita: «It´s so Good To Be Home», es decir «Es tan bueno estar en casa». Un cartel que puedes colgar como decimos a la entrada de casa y de este modo, recordarte a ti mismo lo bueno que es regresar a tu hogar todos los días, o tras un largo viaje.

Si lo prefieres, lo puedes colgar también en el salón o en el dormitorio para un toque hogareño a la habitación en la que decidas colgarlo. El letrero tiene además una serie de pequeñas bombillas alrededor de la palabra «Good» que es de hecho la palabra que se encuentra en el centro, y que servirán para que resaltes lo bueno que tiene poder disfrutar de nuestra casa cuando lo enciendas.

Funciona a pilas (que no se incluyen) y tiene también un pequeño gancho para que te sea fácil colgarlo. ¿A qué esperas? El artículo de decoración perfecto para tu casa ya está disponible en Maisons Du Monde y a un precio de 24,99 euros de modo que no dudes en ir a por él antes de que se agote.