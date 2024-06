Despídete del polvo: Lidl rebaja aún más su robot aspirador

La limpieza del hogar ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Lo que antes requería horas de trabajo manual ahora puede lograrse con la simple pulsación de un botón, gracias a la tecnología de los robots aspiradores. Estos ingeniosos dispositivos han revolucionado la forma en que mantenemos nuestros hogares limpios, permitiendo a las personas ahorrar tiempo y esfuerzo mientras disfrutan de un ambiente libre de polvo y suciedad. Y si estás buscando uno de los mejores lo tienes en Lidl, y encima rebajado.

Entre los numerosos modelos disponibles en el mercado, los robots aspiradores han ganado popularidad por su eficiencia y conveniencia. Con una variedad de funciones automatizadas, estos aparatos son capaces de limpiar distintos tipos de superficies y superar obstáculos, adaptándose a las necesidades específicas de cada hogar. En este contexto, Lidl ha dado un paso adelante al ofrecer una oferta excepcional en uno de sus productos más destacados: el robot aspirador VR ONE de Vileda. Este dispositivo, conocido por su rendimiento y durabilidad, ahora está disponible a un precio aún más accesible, permitiendo a más hogares beneficiarse de sus capacidades avanzadas. A continuación, exploramos en detalle las características y ventajas de este impresionante robot aspirador, que ahora puede adquirirse por sólo 119,99 euros, rebajado de su precio original de 199,99 euros.

Lidl rebaja aún más su robot aspirador

El robot aspirador VR ONE de Vileda está diseñado para ofrecer una limpieza eficiente y sin complicaciones y como tiene ahora su precio rebajado en Lidl, se ha convertido en el más vendido de todos. Sin embargo, no es sólo un robot aspirador que sobresalga por estar de oferta sino que tiene también una serie de características que hacen que destaque.

Con un peso de 2,75 kg y dimensiones aproximadas de 39,5 x 40,1 x 13,4 cm, este dispositivo compacto es fácil de manejar y almacenar. La carcasa está hecha de plástico resistente, mientras que las piezas pequeñas son de acero, cobre, caucho y plástico, garantizando una construcción robusta y duradera. El cepillo de nailon es efectivo para atrapar el polvo y la suciedad, asegurando que cada rincón del hogar quede impecable.

Batería de alta calidad

Uno de los puntos fuertes del VR ONE es su batería de iones de litio de alta calidad. Esta batería no solo proporciona una larga autonomía de hasta 90 minutos, sino que también garantiza un rendimiento sostenido durante todo el ciclo de limpieza. La eficiencia energética del VR ONE significa que puedes disfrutar de un hogar limpio sin preocuparte por constantes recargas o disminuciones en el rendimiento del aspirador.

Patrones de limpieza versátiles

El VR ONE está equipado con tres patrones de limpieza distintos: zig-zag, espiral y automático. Estos modos permiten al robot adaptarse a diferentes situaciones y tipos de suciedad. El patrón zig-zag es ideal para áreas amplias y despejadas, asegurando una cobertura uniforme. El modo espiral es perfecto para concentrarse en áreas específicas con mayor acumulación de suciedad, mientras que el modo automático combina diferentes patrones para una limpieza completa y eficiente.

Superación de obstáculos

Las ruedas motrices flexibles del VR ONE permiten al robot superar obstáculos de hasta 1,5 cm, lo que significa que puede moverse sin problemas entre diferentes tipos de suelos y sobre alfombras de baja altura. Esto es especialmente útil en hogares con múltiples superficies, ya que el robot puede desplazarse sin interrupciones, proporcionando una limpieza continua y efectiva.

Sistema de filtración eficaz

El VR ONE de Vileda incluye un filtro doble EPA integrado que captura el 99,7% del polvo. Este sistema de filtración avanzado es crucial para mantener un ambiente saludable en el hogar, especialmente para personas con alergias o problemas respiratorios. El filtro asegura que el aire expulsado por el robot sea limpio y libre de partículas dañinas.

Sensores de seguridad

Para garantizar su funcionamiento seguro, el VR ONE está equipado con tres sensores que protegen al robot de caerse por las escaleras. Estos sensores detectan cambios en la superficie y previenen accidentes, permitiendo al robot operar de manera autónoma y segura en hogares con escaleras o desniveles.

Amplia capacidad de depósito

Con una capacidad de depósito de polvo de 500 ml, el VR ONE puede acumular una cantidad significativa de suciedad antes de necesitar ser vaciado. Esto es especialmente conveniente para quienes desean minimizar el mantenimiento y maximizar el tiempo de funcionamiento del robot. La abertura XL del depósito facilita la recolección de polvo y escombros, asegurando una limpieza eficaz y completa.

En definitiva, el robot aspirador VR ONE de Vileda, ahora disponible a un precio rebajado de 119,99 euros en Lidl, representa una oportunidad excelente para aquellos que buscan mejorar la limpieza de su hogar de manera eficiente y económica. Con sus múltiples características avanzadas, desde la batería de larga duración hasta los sensores de seguridad, este dispositivo se destaca como una herramienta esencial para el mantenimiento del hogar moderno. No dejes pasar esta oportunidad de adquirir un producto de alta calidad a un precio inmejorable y despídete del polvo para siempre. ¡Hazte con él antes de que se agote del todo!.