Desde que uso este exfoliante de Mercadona todo el mundo me pregunta qué me he hecho en la cara

Hay productos que llegan a nuestras vidas de manera casi accidental, pero una vez los pruebas, ya no puedes vivir sin ellos. Me ha pasado con muchas cosas, pero si hay un descubrimiento que ha cambiado mi rutina de belleza, ha sido el limpiador, exfoliante y mascarilla Arcilla Blanca Facial Clean Deliplus de Mercadona. Desde que lo uso, todo el mundo me pregunta qué me he hecho en la cara. ¿He cambiado mi crema hidratante? ¿He pasado por algún tratamiento estético? Nada de eso: simplemente he incorporado un producto que limpia mi piel en profundidad y deja mi rostro con una luminosidad increíble.

Lo mejor es que no estamos hablando de un producto caro o difícil de conseguir. Todo lo contrario. Por un precio de tan sólo 3,50 euros, este bote de 100 ml ha revolucionado mi cuidado facial. Su combinación de ingredientes, con partículas exfoliantes de sílice y arcilla blanca, elimina células muertas y purifica la piel de una manera suave pero efectiva. Y lo más interesante es que puede utilizarse de tres formas diferentes: como limpiador, como exfoliante y como mascarilla. Un auténtico 3 en 1 que no ocupa espacio de más en el baño, pero sí que se ha ganado un lugar en mi rutina semanal. Después de probar muchos exfoliantes de marcas caras, con resultados más bien decepcionantes, me ha sorprendido que uno tan asequible me deje la piel tan bien. Si tienes la piel mixta o normal, este producto puede ser justo lo que necesitas para mejorar la textura de tu rostro sin gastar una fortuna. Y lo mejor es que no deja sensación de tirantez ni reseca la piel, algo que agradezco muchísimo.

El exfoliante de Mercadona por el que todo el mundo pregunta

Lo primero que llama la atención del Limpiador, exfoliante y mascarilla Arcilla Blanca Facial Clean Deliplus es su textura. Es una crema densa con pequeños gránulos exfoliantes que no resultan agresivos con la piel, pero sí lo suficientemente eficaces para eliminar impurezas y piel muerta. Gracias a la arcilla blanca, los poros quedan completamente limpios, reduciendo la apariencia de puntos negros y evitando la formación de nuevos granitos.

Otro punto clave es la versatilidad del producto. Puedes usarlo de tres maneras distintas, dependiendo de lo que necesites en cada momento:

Como limpiador diario : si buscas una limpieza profunda, puedes aplicar una pequeña cantidad sobre la piel húmeda y aclarar con agua tibia. No deja sensación grasa y es ideal para eliminar los restos de maquillaje y suciedad acumulada durante el día.

: si buscas una limpieza profunda, puedes aplicar una pequeña cantidad sobre la piel húmeda y aclarar con agua tibia. No deja sensación grasa y es ideal para eliminar los restos de maquillaje y suciedad acumulada durante el día. Como exfoliante : masajéalo suavemente en la piel con movimientos circulares una o dos veces por semana. Así consigues eliminar células muertas y renovar la piel.

: masajéalo suavemente en la piel con movimientos circulares una o dos veces por semana. Así consigues eliminar células muertas y renovar la piel. Como mascarilla: aplícalo en una capa uniforme y déjalo actuar durante unos 20 minutos. Notarás la piel más limpia, suave y con una luminosidad natural impresionante.

Mi experiencia con el exfoliante de Mercadona

Lo que más me sorprendió fue que los resultados son inmediatos. Nada más aclararlo con agua, sientes la piel más fresca y limpia. Pero lo mejor viene cuando lo usas con regularidad. Después de un mes aplicándolo dos veces por semana, noté mi piel más lisa, uniforme y sin ese aspecto apagado que a veces aparece por el estrés o la contaminación.

También he notado que el maquillaje me queda mucho mejor desde que lo utilizo. Antes, la base de maquillaje no se asentaba de manera uniforme y, a veces, se veía cuarteada en ciertas zonas del rostro. Ahora, gracias a la exfoliación suave que proporciona este producto, la piel está mucho más preparada para recibir cualquier otro cosmético.

¿Para quién es recomendable este producto?

Si tienes la piel normal o mixta, este exfoliante puede convertirse en tu nuevo imprescindible. Ayuda a regular el exceso de grasa sin resecar, algo que no todos los productos pueden conseguir. No tiene perfumes fuertes ni ingredientes agresivos, por lo que es apto incluso para pieles un poco más sensibles, siempre que lo uses con moderación.

Si en cambio tienes la piel seca o muy sensible, quizás deberías probarlo primero en una pequeña zona para ver cómo reacciona tu piel. Al contener arcilla blanca, puede absorber un poco de hidratación, por lo que es recomendable aplicar después una crema nutritiva para mantener el equilibrio de la piel.

¿Merece la pena el exfoliante de Mercadona?

Sin lugar a dudas, sí. No es fácil encontrar un producto tan completo, efectivo y económico. Por 3,50 euros, consigues un limpiador, un exfoliante y una mascarilla en un solo bote, y lo mejor de todo es que realmente funciona. Si lo incorporas a tu rutina, notarás la diferencia en poco tiempo.

Ahora entiendo por qué todo el mundo me pregunta qué me he hecho en la cara. Simplemente he añadido un exfoliante que realmente marca la diferencia. Y tú, ¿te animas a probarlo?.