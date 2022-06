El descenso a los infiernos del Recreativo de Huelva amenaza con pasarle factura al PSOE el 19-J

«El ‘Recre’ pone y quita alcaldes en Huelva», afirman en la provincia andaluza representantes políticos de todo tipo de partidos contactados por OKDIARIO. «Aquí solo hay algo más que el Rocío, el ‘Recre’», dicen.

En unas elecciones como las del domingo en Andalucía, en las que un puñado de votos pueden inclinar la balanza a favor de una mayoría absoluta del PP, todo cuenta.

También la situación del Real Club Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español, fundado en el año 1889, al que polémicas decisiones políticas, fiscales y judiciales, por encima de las deportivas, han alejado de las categorías superiores.

El tradicional feudo socialista podría el domingo cambiar de color político, y virar del rojo del PSOE al azul del PP. Las últimas encuestas otorgan una ajustada victoria del Partido Popular en Huelva, donde lograría entre cuatro y cinco escaños, frente a los tres o cuatro que conseguiría el PSOE. VOX, Adelante y Por Andalucía batallan por hacerse con uno o dos escaños.

En mano de los votantes está castigar con su voto al PSOE por haber gastado millones y millones de euros de dinero público en los últimos años en mantener la propiedad del Recreativo de Huelva, sin que esto se haya traducido en éxito deportivo alguno.

O lo contrario, recompensar al PSOE y al Ayuntamiento de la ciudad por haber dedicado buena parte del presupuesto anual a sufragar las cuentas del Recreativo. Por todo ello, la situación del equipo de fútbol de la ciudad incide el domingo en las elecciones.

Expropiación y descenso

«El Recre es como un gato, ha muerto y revivido ya varias veces», comenta Jaime Pérez, Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, en referencia a las peculiaridades del equipo de fútbol onubense. «Es un sentimiento, cuando el Recre gana parece que todo va bien, y cuando pierde, al revés», añade. «Por supuesto que pone y quita alcaldes», dice.

El Ayuntamiento onubense decidió, en junio de 2016, expropiar el Recreativo al empresario Pablo Comas-Mata, que lo había adquirido en 2012, cuando estaba en concurso de acreedores.

Comas-Mato logró que el equipo de fútbol fuera declarado en 2015 Bien de Interés Cultural (BIC), para evitar que fuera liquidado, por deudas debidas con Hacienda. Pero esa misma declaración BIC sirvió para que Gabriel Cruz Santana (PSOE), elegido alcalde de Huelva en 2015, pudiera decretar la expropiación del club y expulsar a Comas-Mata de la presidencia.

Desde entonces, el Ayuntamiento de Huelva ha ido destinando anualmente unos 3,5 millones de euros a costear la actividad del Recreativo, de un Presupuesto anual de entre 150 y 175 millones. Es decir, Huelva ha empleado algo más del 2% de su economía anual en el equipo de fútbol de la ciudad.

A pesar de ese apoyo público, prácticamente inédito en el fútbol profesional europeo -exceptuando el PSG y su vinculación con Qatar-, el resultado deportivo ha sido nefasto. Esta temporada el Recreativo ha logrado ascender a la Segunda División RFEF, cuarta categoría del fútbol español, cuando hace una década se encontraba en Primera División.

«Es una anomalía que no debería darse», opina el Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva sobre la propiedad pública del Recreativo. «Nos parecen bien las aportaciones que se hacen a Hacienda o a la Seguridad Social, pero defendemos que vuelva a manos privadas», indica.

«Se hicieron intentos de venta del equipo muy chapuceros, que quedaron desiertos», subraya Jaime Pérez. «Es necesaria una gestión deportiva y técnica, profesional, no política», incide. «El Recre está ahora en manos de comisarios políticos», afirma, «el fútbol no es un servicio público; somos el decano del fútbol español, pero eso no nos da un cheque en blanco para perder dinero».

Comas-Mata pasa al ataque

«Es así, el Recreativo pone y quita alcaldes en Huelva, es verdad», confirma Pablo Comas-Matas, el empresario al que el Ayuntamiento expropió el equipo de fútbol. «El Recre es el gran orgullo de la provincia, y singularmente de la ciudad, siempre se utiliza políticamente», comenta.

Más allá de la polémica decisión del Ayuntamiento de expropiar el Recreativo, la gestión judicial del asunto también ha sido peculiar. El Juzgado de lo Contencioso administrativo número uno de Huelva dictó sentencia el pasado mes de marzo sobre la legitimidad de la expropiación, seis años después de que esta fuera impuesta, en sólo 19 páginas.

«Estamos seguros de que la sentencia de marzo será anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía», dice Comas-Mata. «La expropiación fue ilegal, anticonstitucional; cualquiera que lea la sentencia de marzo sentiría como mínimo vértigo al ver cómo un expediente administrativo de 3.000 páginas se resuelve en una sentencia de 19 folios», lamenta.

«La sentencia se enseña ya en alguna universidad como ejemplo de lo que es una incongruencia omisiva, no contesta en nada a todos los motivos por los que se denunció la expropiación», asegura Comas-Mata, que recuerda que el Interventor del Ayuntamiento se negó a la expropiación.

Comas-Mata sufrió la presentación de una querella criminal por parte de un grupo de aficionados que fue admitida a trámite, y en la que Fiscalía llegó a pedir 18 años de cárcel para él y 9 millones de indemnización.

En 2019, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, absolvió prácticamente de todos los cargos al expresidente del Recreativo. Y ahora, Comas-Mata ha pasado al ataque.

El empresario ha presentado recientemente una querella contra los administradores que han reformulado las cuentas del Recreativo desde 2015, por presuntas ilegalidades contables.

«La querella que presentaron contra mí se hizo para justificar un ambiente propicio a la expropiación», afirma Comas-Mata. «Ahora lucho porque se devuelva el club a su legítimo propietario, la sociedad Gildoy España [la empresa a través de la cual el empresario tuvo la propiedad del equipo].

La vinculación entre el Recreativo de Huelva y la política es tan peliaguda que, ni el alcalde de la ciudad, ni el PSOE, ni tampoco VOX, han querido atender las consultas al respecto propuestas por este periódico y realizar declaraciones oficiales. «El Recre pone y quita alcaldes…», excusan en el partido liderado por Santiago Abascal.