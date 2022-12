Deja tu agobio con las deudas de lado: contacta con la empresa líder en la ley de la segunda oportunidad

Esta es la historia de María Elena Escobar, residente en Zaragoza. Ella tenía varias deudas que empezaron a acumularse y terminaron en la suma de 9.316,00€ de deuda acumulada. Su agobio iba creciendo poco a poco.

«Antes estaba muy acusada de deudas. Tenía cinco deudas con bancos. Estaba muy ahogada, no tenía con qué pagar» nos explicaba.

Cuando estaba navegando por internet encontró un anuncio de Repara Tu Deuda. Decidió enviar un mensaje y preguntar. Se pusieron en seguida en contacto con ella para ayudarle. Empezar el formulario y toda la burocracia pertinente para comenzar su trámite.

«Ya han transcurrido 17 meses. Se hizo un concurso donde ya no tengo que pagar esas deudas. Todo quedó bien. La abogada me ha entregado como finalizó ese concurso y como yo no quedo pagando esas deudas que tenía con los bancos», comentaba Maria.

