El Gobierno va a tener muy difícil cumplir su objetivo de déficit público de un 3% del PIB en 2024: contando con la retirada de las medidas de ayuda contra la inflación, el desequilibrio no bajará del 3,8%, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE); y si las mantiene como pretende Sumar, se puede disparar hasta el 4,3%, una cifra exagerada con un crecimiento previsto de la economía de sólo el 1,5%.

El organismo de análisis de la CEOE cree que el PIB español reducirá su crecimiento a ese 1,5% desde el 2,3% de este año, pero eso se cumplirá siempre que el BCE baje los tipos, que la inflación se reconduzca, que los fondos europeos tengan por fin impacto y que las tensiones geopolíticas no vayan a más. Su previsión es que el año vaya de menos a más gracias a esos factores, pero si algo se tuerce, el crecimiento será aún menor . «Los riesgos son claramente a la baja», según Gregorio Izquierdo, director general del IEE.

Ahora bien, aunque se cumpla esa previsión, el déficit se situará en el 3,8% contando con la retirada de medidas como la rebaja del IVA a los alimentos (que Pedro Sánchez ya ha anunciado que se va a prolongar hasta junio) y al recibo de la luz, la gratuidad del transporte público o la subvención de la TUR del gas. «Si no se retiran, en ausencia de medidas de eficiencia del gasto público y con un crecimiento menor, el déficit se irá por encima del de 2023», que este organismo estima en el 4,3%.

Cabe recordar que el Gobierno presentó la semana pasada uno nuevo aumento del techo de gasto hasta niveles récord para 2024, a pesar de las presiones de Bruselas para reducir el déficit. Si además de aumentar el gasto, no elimina estas ayudas extraordinarias y el crecimiento baja (lo que se traducirá en una menor recaudación de impuestos), el resultado inevitable es un incremento del déficit y, con él, de la deuda pública.

Por eso, desde este organismo se suman a la Comisión Europea y al Banco de España en su exigencia al Gobierno de que presente un plan de ajuste fiscal a medio y largo plazo. «Por ahora no hay ningún plan creíble del Gobierno para situar el déficit por debajo del 3%. Dar una patada adelante no es una medida adecuada y anunciar que el ajuste se hará con subidas de impuestos genera desconfianza», según Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE.

El Instituto recalca que el crecimiento post pandemia se ha basado sobre todo en el consumo público en vez de en la inversión empresarial, lo cual no es sostenible en el tiempo y, además, tiene el coste del aumento de la deuda. Asimismo, explica por qué España ha sido el último país en recuperar el nivel de PIB anterior al covid y por qué aún no ha recuperado el de renta per cápita.

Por eso, pide que «se cree un clima favorable a la empresa y a la inversión para garantizar el progreso de la economía española». Como propuestas para ello, el IEE sugiere suprimir los impuestos discrecionales, como el de la banca y las energéticas, utilizar los fondos europeos para dar incentivos fiscales como ha hecho Italia, fijarnos en las mejores prácticas de otros países en cuanto a normativa (por ejemplo, no restaurar el impuesto de patrimonio), y acometer la consolidación presupuestaria para generar un entorno de confianza.