Decathlon hace la rebaja jamás vista en las Adidas más bonitas del mercado

A la hora de elegir un calzado deportivo lo más importante es que sus características sean acordes a la actividad que quieres practicar, y por supuesto que te proporcionen total comodidad, pero no hay que descuidar la estética, sobre todo si te gusta llevar looks deportivos que realmente luzcan bonitos. Hoy te mostramos las zapatillas Adidas más bonitas que hayas visto jamás y que te puedes llevar de Decathlon con una rebaja histórica que te dejará flipando.

Decathlon cuenta en sus tiendas con una gran variedad de productos de Adidas, tanto en ropa como en calzado, accesorios y complementos, siempre a precios muy competitivos que se vuelven espectaculares en muchas ocasiones gracias a descuentos de infarto que son prácticamente una locura que no se puede dejar pasar.

Las zapatillas Adidas Supernova, con descuentazo en Decathlon

Se trata de las Adidas Supernova Unite Hombre Zapatillas Running Azul Amarillo, las que quizás sean las deportivas más bonitas que hayas visto jamás, además de tener una excelente calidad que garantiza máximo confort y las mejores prestaciones. En Decathlon han decidido tirar la casa por la ventana y aplicarles un súper 45% de descuento que deja su precio final en tan sólo 64,99€, lo que sin duda es una oportunidad de oro que no puedes dejar pasar.

Estas zapatillas Adidas Supernova son unas zapatillas de running para hombre diseñadas para correr por placer, sin importar la distancia o la superficie, ya que son tan versátiles que se adaptan a todo. Destaca especialmente el hecho de estar confeccionadas con materiales reciclados, por lo que además de llevar un calzado cómodo y bonito presumirás también de que es sostenible.

Con el color azul como protagonista y el amarillo-verde en un par de detalles, cuenta con características como amortiguación dinámica y óptima gracias a la tecnología BOOST, Goma Continental para garantizar la máxima tracción y el mejor agarre, estabilidad eficaz gracias al Propulsion Rail que sostiene y guía el pie o Suela Stretchweb para optimizar las zancadas y que sean dinámicas, cómodas y seguras.

Además, estas fantásticas deportivas de Adidas tienen un refuerzo moldeado especial en el talón para permitir una gran movilidad del talón de Aquiles. Para conservarlas en las mejores condiciones es importante que mientras no las utilices las guardes en un lugar donde no reciba los rayos del sol ni sea un entorno húmedo. Por último, Decathlon no recomienda utilizarlas para jugar deportes de pelota o balón.