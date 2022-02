Decathlon cuenta con lo mejor de la moda deportiva y también todo lo necesario para poder practicar cualquier tipo de deporte, pero junto a ropa, accesorios, aparatos, máquinas y por ejemplo, bicicletas, podemos encontrar también relojes digitales para monitorear toda nuestra actividad física. Relojes inteligentes como este que ahora acaban de rebajar casi a mitad de precio. Un reloj digital en Decathlon que es de los mejor valorados en el mercado actualmente de modo que si deseas ejercitarte o sencillamente llevar un control de actividad física a diario no lo puedes dejar escapar.

El mejor reloj digital en Decathlon

Si buscas un reloj digital que te permita poder registrar toda tu actividad, e incluso saber en qué lugar estás en todo momento o cómo rastrear localizaciones, nada como el smartwatch de la firma Weeplug, que podéis encontrar ahora en Decathlon a un precio de menos de 50 euros.

Un reloj digital, modelo IP68, que tiene GPS incorporado y que además te va a servir para practicar todo tipo de deportes. De hecho, gracias a este smartwatch podrás practicar hasta 17 disciplinas, desde correr a ir en bici, pasando por la práctica de senderismo o también, la natación. Además, gracias a su podómetro y otras funciones, lo puedes configurar de manera que puedas seguir a través del reloj hasta 7 modos de carrera, ya sea libre, de energía, de distancia, de quema de calorías, de resistencia, de tiempo o incluso un modo de carrera cardiopulmonar para ejercitarte bien pero de forma segura.

Este reloj digital a la venta en Decathlon es además capaz de detectar los tiempos de descanso, y monitorear tu actividad física de modo que sabrás en todo momento los pasos que das, las distancias que corres, la energía que has consumido, el tiempo que has estado de pie y como decimos, el tiempo que has estado descansando o parado.

En caso de que desees usarlo para practicar natación o para nadar, debes saber que tiene una resistencia al agua de hasta 50 metros.

Su sensor GPS ofrece datos de posicionamiento, rumbo, velocidad y distancia de alta precisión, mientras que la función de monitorización cardíaca permite también detectar cualquier alerta.

Por la noche, nos va a servir para seguir la calidad del sueño y su pantalla táctil (que además tiene opción de bajo consumo) hace que todas las funciones enumeradas y muchas más, sean fáciles de activar o de consultar.

Por otro lado, este reloj digital te va a servir para recibir todo tipo de notificaciones de nuestro smartphone mediante vibraciones y que podamos consultar SMS, correos electrónicos, WhatsApps, y hasta mensajes y notificaciones de redes sociales, así como hacer llamadas o contestarlas.

La pantalla, de 1,3 «(3,3 cm), tiene resolución de 240 x 240. Además, el reloj incorpora Bluetooth 4.2. Con Batería de 230mAh y autonomía de 5 a 7 días.

Sin duda uno de los relojes más completos y de mejor calidad del mercado que además puede ser tuyo por un precio de 49,99 euros.