David, jubilado de 75 años trabajando como fontanero autónomo en España: «Mi mujer tiene una pensión de 1.000 euros, yo de unos 500, la mitad, si no hubiéramos invertido, sería insuficiente»

La jubilación no siempre implica el que se deje de trabajar. Al menos, no en todos los casos y especialmente entre los autónomos que han pasado décadas al frente de un pequeño negocio. De hecho, no es extraño que la actividad continúe más allá de la edad habitual de retiro. David, fontanero de 75 años, es uno de ellos. Está jubilado, pero sigue trabajando y reconoce que su pensión, por sí sola, se quedaría corta.

En su casa entran dos pensiones muy diferentes. Su mujer cobra unos 1.000 euros al mes y él alrededor de 500. David no oculta que esa diferencia pesa y que, de no haber tomado determinadas decisiones económicas durante los años en los que ambos trabajaban, ahora la situación sería bastante más complicada. De hecho, haber invertido parte de lo que ganaban les ha permitido contar con un colchón adicional.

David, jubilado de 75 años trabajando como autónomo: «Mi mujer tiene una pensión de 1.000 euros, yo de unos 500»

David comenzó a trabajar como autónomo cuando tenía 24 años y acabó creando su propio negocio de fontanería. Durante décadas desarrolló su actividad por cuenta propia, con todo lo que eso supone, con ingresos que no siempre son iguales, gastos del negocio, cuotas, impuestos y la necesidad de organizarse pensando también en el futuro. Y ahora tiene 75 años y sigue vinculado a la fontanería pese a estar jubilado. Durante una entrevista en el programa La Linterna, de la cadena COPE, explicó que su pensión es considerablemente inferior a la de su mujer. «Mi mujer y yo hemos trabajado aquí, mi mujer tiene una pensión de 1.000 euros, yo de unos 500, la mitad, si no hubiéramos invertido, sería insuficiente», aseguró.

La frase resume bien su situación ya que no habla únicamente de cuánto cobra cada mes, sino de lo que habría ocurrido si durante sus años de actividad no hubieran reservado parte de sus ingresos para invertir. En su caso, ese dinero se ha convertido en un complemento que le permite afrontar la jubilación con más margen del que tendría dependiendo exclusivamente de la pensión aunque no da las cifras de lo que invirtió y de lo que con el tiempo, ha podido ganar.

Una pensión que es bastante baja

La cuantía de la pensión de un autónomo depende de las bases por las que haya cotizado a lo largo de su vida laboral. Durante muchos años fue habitual que trabajadores por cuenta propia eligieran bases de cotización reducidas, lo que permitía pagar una cuota mensual menor, pero tenía después consecuencias sobre las prestaciones y, especialmente, sobre la jubilación.

El caso de David resulta llamativo precisamente por la diferencia que existe entre su pensión y la de su mujer. Entre ambos reciben alrededor de 1.500 euros al mes, pero dos terceras partes de esa cantidad proceden de la pensión de ella. La suya se queda en torno a 500 euros, una cifra que él mismo considera insuficiente si no contara con las inversiones realizadas anteriormente. A esto se suma que los gastos no desaparecen al jubilarse. Vivienda, alimentación, suministros, transporte o cualquier imprevisto continúan formando parte del presupuesto mensual. Por eso, para algunos autónomos, el ahorro acumulado durante los años de actividad o las inversiones realizadas con anterioridad acaban funcionando como una segunda fuente de ingresos cuando llega la jubilación.

Invertir durante la vida laboral para completar la jubilación

David y su mujer optaron por invertir parte del dinero que fueron ganando mientras trabajaban. No ha detallado como decimos, qué productos utilizaron ni cuánto destinaron exactamente, pero sí ha dejado claro que esa decisión cambió su situación económica una vez jubilados. La cuestión tiene especial importancia entre los autónomos porque sus ingresos pueden variar mucho de un mes a otro y porque no todos llegan a la jubilación con la misma base de cotización. Reservar dinero para el futuro puede resultar complicado cuando además hay que hacer frente a los gastos propios de la actividad, pero David considera que, en su caso, hacerlo fue determinante.

Su experiencia también explica por qué algunos profesionales continúan trabajando después de alcanzar la edad de jubilación, siempre dentro de las modalidades legales que permiten compatibilizar trabajo y pensión. Para quienes han desarrollado durante décadas un pequeño negocio, además, abandonar completamente la actividad de un día para otro no siempre resulta sencillo. Una situación que obliga a muchos profesionales a hacer cuentas con bastante antelación y a plantearse qué ingresos tendrán realmente cuando dejen de trabajar, sobre todo si han cotizado durante años por bases reducidas.

De hecho él mismo sigue trabajando como fontanero a los 75 años y su testimonio se ha conocido en pleno debate sobre la situación económica de los autónomos. Después de toda una vida dedicada a su oficio, la pensión que recibe ronda los 500 euros. La diferencia, como él mismo explica, está en lo que hicieron antes al invertir.