El pueblo de Teruel que en otoño parece sacado de un cuento: rutas junto al río, un castillo y colores dorados

Linares de Mora, con apenas 242 habitantes, es uno de los destinos más interesantes para visitar en otoño: las laderas se tiñen de dorados, amarillos y rojizos, el río acompaña paseos de baja dificultad y su casco histórico medieval se escalona sobre la montaña.

En un mismo día se pueden recorrer antiguos portales, visitar los restos de un castillo, fotografiar un puente medieval y caminar entre pozas, pinos y árboles de ribera. Desde 2025, además, forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, un reconocimiento que ha reforzado su atractivo como destino rural.

Linares de Mora, una escapada perfecta en otoño

La Sierra de Gúdar es conocida por sus pinares, pero Linares de Mora, en la provincia de Teruel, suma un matiz distinto: la vegetación que crece junto al río. Avellanos, álamos, temblones, tilos y arces aportan color al paisaje y convierten los paseos de otoño en una de las mejores experiencias del municipio.

Pero el atractivo no se limita al bosque: el pueblo se extiende sobre una pendiente pronunciada, con casas de piedra, tejados de teja árabe y trazas de su antiguo recinto defensivo. La imagen cambia a cada paso: callejones estrechos, muros centenarios, vistas al valle y, en la parte alta, la silueta del castillo.

El paseo imprescindible por Linares de Mora

Si visitas el municipio, no puedes perderte los siguientes puntos de interés:

Las murallas y los tres portales. Linares conserva varios tramos de su muralla y tres accesos históricos: el Portal Alto, el Portal Bajo y el Portalico. Recorrerlos permite comprender la estructura del municipio, construido en vertical y adaptado al desnivel de la montaña. Además, los portales conectan distintos niveles del casco urbano y permiten descubrir rincones, balcones naturales y panorámicas del valle. La iglesia de la Inmaculada Concepción. De estilo barroco y construida en el siglo XVIII, destaca porque su campanario está separado del templo. La torre se levanta sobre una antigua estructura de la muralla y combina así la historia religiosa y defensiva de la localidad. Los restos del castillo. En la parte más alta se encuentran los restos del castillo, una fortaleza vinculada al arzobispado de Zaragoza. Ya existía en 1202, cuando Pedro II la donó al obispado zaragozano. El puente medieval. Desde allí se aprecia el conjunto del pueblo, con el caserío escalonado, la roca, los restos de la muralla, el campanario y el castillo. Es el lugar ideal para fotografiar el pueblo, especialmente a primera o última hora del día, cuando la luz resalta la piedra y los colores otoñales del entorno.

Dos rutas para vivir en primera persona el otoño en la Sierra de Gúdar

Uno de los grandes argumentos de Linares de Mora es que sus rutas no exigen experiencia ni preparación. Aun así, es recomendable llevar calzado con buena suela y comprobar el estado del río antes de iniciar cualquier recorrido.

Ruta del Pino del Escobón y El Molinete : Es la opción más completa para quienes buscan naturaleza, agua y bosque de ribera. Comienza junto al Pino del Escobón, un árbol monumental de más de 400 años situado a unos cuatro kilómetros del pueblo, en dirección a Valdelinares. Desde el área recreativa, el itinerario avanza hacia el antiguo molino harinero de El Molinete, entre pozas, pequeños saltos de agua y vegetación de ribera.

: Es la opción más completa para quienes buscan naturaleza, agua y bosque de ribera. Comienza junto al Pino del Escobón, un árbol monumental de más de 400 años situado a unos cuatro kilómetros del pueblo, en dirección a Valdelinares. Desde el área recreativa, el itinerario avanza hacia el antiguo molino harinero de El Molinete, entre pozas, pequeños saltos de agua y vegetación de ribera. Ruta del Pozo Navarro y el Pino Obrado: Es la alternativa más cómoda para quienes prefieren caminar desde el pueblo. El recorrido parte del Portal Bajo, desciende hacia el río Linares y conecta el casco histórico con la ribera y el bosque. Tiene unos siete kilómetros entre ida y vuelta y un trazado suave.

Linares de Mora y el nuevo atractivo de los pueblos pequeños

La incorporación de Linares de Mora a Los Pueblos Más Bonitos de España en 2025 da impulso a un destino que ya destacaba por su patrimonio y su entorno.

También refleja un cambio en la forma de viajar: cada vez más visitantes buscan lugares con menos masificación, paisaje y propuestas que se puedan disfrutar a un ritmo lento.