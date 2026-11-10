Los veterinarios coinciden: los gatos son los mejores aliados para combatir las arañas en casa

Los gatos tienen un instinto cazador que permanece activo incluso cuando viven cómodamente en el interior de una casa y no necesitan buscar alimento para sobrevivir. Por eso, no es extraño encontrarlos persiguiendo moscas, pequeños insectos o intentando atrapar arañas que aparecen en una esquina, debajo de un mueble o cerca de una ventana. Este comportamiento forma parte de su naturaleza y responde a estímulos como el movimiento y el tamaño de sus posibles presas. Sin embargo, detrás de este entretenimiento aparentemente inofensivo puede esconderse un riesgo: ¿qué sucede si una araña muerde a un gato?

Aunque la mayoría de las arañas que pueden encontrarse en los hogares no representan una amenaza importante para los felinos, algunas especies pueden provocar reacciones de mayor gravedad. El problema es que resulta complicado saber si el animal ha sufrido una mordedura y qué tipo de araña ha estado implicada. En ocasiones, el gato continúa jugando con normalidad y los primeros síntomas aparecen más tarde, cuando ya existe irritación, hinchazón o malestar. Por eso, conviene conocer por qué estos animales persiguen a las arañas, cuáles son las consecuencias de una posible mordedura y qué señales deben alertar a sus cuidadores para acudir al veterinario sin perder tiempo.

¿Por qué los gatos cazan arañas dentro de casa?

El comportamiento cazador de los gatos no desaparece por el hecho de tener comida, agua y un lugar confortable donde dormir. Se trata de un instinto natural que los lleva a reaccionar ante cualquier movimiento que despierte su atención. Las arañas, por su tamaño reducido y sus desplazamientos rápidos e imprevisibles, pueden convertirse fácilmente en un objetivo.

Cuando un gato descubre una araña, es habitual que primero la observe detenidamente, se acerque despacio y adopte una postura de acecho. Después puede intentar atraparla con una pata, perseguirla por el suelo o incluso llevársela a la boca.

Tal como explica el Centro Veterinario Standiford, las arañas y los mosquitos pueden entrar por puertas o ventanas abiertas. Por tanto, incluso los gatos que nunca salen al exterior pueden encontrarse con insectos y arácnidos.

¿Qué ocurre si una araña muerde a un gato?

Las consecuencias dependen principalmente de la especie de araña, la cantidad de veneno inoculado y la sensibilidad individual del animal. En muchos casos, la mordedura provoca una reacción localizada y relativamente leve, caracterizada por enrojecimiento, picor e hinchazón alrededor de la zona afectada.

Sin embargo, algunas especies pueden ocasionar problemas más importantes. El Centro Veterinario Standiford señala que la viuda negra y la araña reclusa parda se encuentran entre las que pueden provocar reacciones graves en los gatos. Entre las manifestaciones descritas figuran el dolor muscular, los temblores, la fiebre y las dificultades para caminar.

La identificación no siempre resulta sencilla. A diferencia de otras lesiones, las mordeduras de araña pueden pasar inadvertidas, especialmente si el pelaje dificulta observar la zona afectada.

¿Cuáles son los síntomas de una mordedura de araña en los felinos?

Las señales pueden variar considerablemente. Algunas se manifiestan en la piel, mientras que otras afectan al estado general del animal. Entre los síntomas que conviene vigilar se encuentran el enrojecimiento e hinchazón alrededor de la zona afectada.

«A su vez, es frecuente que los gatos sientan un picor intenso y aparición de pequeños bultos; urticaria o múltiples protuberancias rojizas; letargo y falta de actividad habitual», advierten los profesionales del Centro Veterinario Standiford.

Otros síntomas habituales son dolor muscular, temblores y dificultad para caminar; vómitos y malestar general; fiebre y desorientación. También pueden aparecer reacciones alérgicas importantes.

La Clínica Veterinarium advierte igualmente de que determinadas picaduras pueden producir mareos, vómitos, escalofríos y problemas de movilidad. En situaciones especialmente graves, existe riesgo de shock.

¿Cuándo acudir al veterinario y qué hacer?

Si sospechas que una araña ha mordido a tu gato, lo más recomendable es consultar con un profesional veterinario. La atención debe ser inmediata si presenta dificultad para respirar, hinchazón facial, vómitos, temblores, debilidad intensa o problemas para caminar. No es conveniente esperar a que los síntomas desaparezcan por sí solos.

El Centro Veterinario Standiford recomienda intentar identificar la araña responsable, siempre que sea posible hacerlo sin exponerse a una mordedura. Encontrar el ejemplar puede aportar información útil para que el veterinario valore el riesgo y determine el tratamiento adecuado. No obstante, nunca debe retrasarse la consulta por intentar capturarla.

También es importante impedir que el gato se lama, rasque o muerda continuamente la zona afectada. Manipular la lesión puede aumentar la irritación y favorecer una infección secundaria. No deben administrarse medicamentos humanos ni remedios caseros sin indicación profesional.

¿Cómo evitar que los gatos tengan problemas con las arañas?

La prevención comienza con algunas medidas domésticas sencillas. Mantener las ventanas protegidas con mosquiteras, revisar los rincones donde suelen esconderse los arácnidos y controlar la presencia de insectos puede reducir las posibilidades de contacto.

También conviene observar el comportamiento del gato cuando persigue pequeños animales. Aunque cazar arañas responde a su naturaleza, evitar que las ingiera o juegue con especies desconocidas ayuda a disminuir riesgos.