Cumple este requisito y volverás a tener un descuento de 20 céntimos en estas gasolineras

Después de ya más de un año de descontrol con los precios de los carburantes y sus subidas desmedidas a causa del conflicto en Ucrania, parece que los precios de diésel y gasolina ya se han estabilizado, muy por encima de lo que eran antes de estallar esta situación pero al menos parece que no seguirán subiendo. Te contamos cómo conseguir un descuento en gasolineras para ahorrarte 20 céntimos por litro al repostar gasolina, lo cual siempre viene bien.

El litro de diésel y gasolina está rondando ahora los 1,50€, lo cual está muy bien teniendo en cuenta que con la inflación estos precios llegaron a superar los 2 euros. Por buscar algo positivo en las subidas de precios, podría ser el hecho de que las compañías petroleras se han puesto las pilas para ofrecer promociones y descuentos y así lograr un mayor número de ventas y clientes, lo cual beneficia al público en general.

Así puedes tener el descuento en gasolineras de 20 céntimos

Durante varios meses, cualquier persona que quisiera repostar en cualquier gasolinera tenía 20 céntimos de descuento por litro, una medida del Gobierno para paliar la subida de precios y que llegó a su fin con la llegada del nuevo año… aunque no para todos. Una de las compañías que más promociones ofrece para seguir ahorrando dinero al consumidor es Repsol, que lleva semanas ofreciendo campañas de fidelización con descuentos exclusivos, y no le va nada mal.

Repsol podrá en marcha el próximo mes de abril la promoción ‘Energías conectadas’, con la cual se podrá conseguir un descuento de 20 céntimos por litro en las gasolineras de esta compañía, un descuento que variará en función de los contratos que el cliente tenga con los servicios de energía de Repsol (electricidad, butano, gas, etc.). Así pues, es una oferta disponible únicamente para los clientes de Repsol, no para cualquier persona que vaya a repostar a sus gasolineras… a no ser que se convierta en cliente.

Esta nueva promoción de Repsol llega tras el éxito de Waylet, la app con la que la compañía la logrado que más de 6 millones de personas es registraran para interesarse por descuentos en sus repostajes y otros beneficios que se ofrecen de forma exclusiva a través de la misma. Se espera que la nueva promoción le dé también un gran impulso a la aplicación y se llegue a la cifra de 8 millones de usuarios registrados, cifra que se extrae de las previsiones de la compañía.