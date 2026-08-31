El gasto en Defensa que están llevando a cabo los estados de la Unión Europea, sumado a un auge en el sector alimentario, ha impulsado a la industria comunitaria, haciendo que crezca por primera vez en tres años. En concreto, el valor de la producción vendida en la UE a precios constantes aumentó un 2,9% con respecto a 2024, según los últimos datos del portal estadístico de la Comisión Europea, Eurostat.

«Esta es la primera vez desde 2022 y se produce tras dos descensos consecutivos en 2023 (-1,5% con respecto a 2022) y 2024 (-1,9% con respecto a 2023)», explica el portal.

Si se atiende a los datos desgranados, se puede ver un auge de todos los sectores relacionados con la Defensa y el uso militar. Por ejemplo, la producción de los aparatos de control remoto (usados en misiles o en aviones) se ha disparado más del 30%, hasta los 630 millones de euros, en comparación con el año anterior.

Aunque este periódico no ha podido encontrar datos de las siguientes partidas en 2024, en 2025 la UE produjo 1.400 millones de euros de armas militares, 4.200 millones de euros de sistemas de misiles, bombas y minas o 6.000 millones de euros de barcos militares. Todo esto engrosa las cifras generales.

La Defensa salva a la industria europea

Si se revisan los 5 grandes grupos de actividades, el segundo que más ha crecido también tiene que ver con el gasto en Defensa. En concreto, la maquinaria y los equipos registraron un incremento del 3,3% en términos interanuales, «por delante de los vehículos de motor, los remolques y los semirremolques (+0,6%)».

Con todo, el sector alimentario es el que ha tenido mejores resultados. «El mayor aumento en el valor de la producción vendida a precios constantes se registró en los productos alimenticios: un +3,8% en comparación con 2024 y un +11,2% desde 2015».

«Por su parte, los productos químicos y los productos metálicos elaborados (excepto la maquinaria y los equipos) registraron leves descensos con respecto a 2024 (ambos -1,4%)», explica Eurostat.

«Los productos químicos y derivados, así como los productos metálicos manufacturados (excepto la maquinaria y los equipos), fueron los únicos sectores manufactureros que experimentaron un descenso durante la última década», continúa el portal estadístico.