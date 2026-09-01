Las ayudas anunciadas este martes por el Gobierno de Sánchez para el sector privado de Ceuta cubren tan sólo la mitad del potencial daño económico de la invasión. En concreto, la Cámara de Comercio de Ceuta estima en «170,1 millones de euros el daño causado a la imagen de la ciudad», algo que afecta «directamente a las decisiones de turistas, inversores, empresas y profesionales».

Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado tras el Consejo de Ministros que las ayudas al sector privado de la ciudad autónoma ascenderán a 80 millones de euros. Unas ayudas que, además, no se articularán en su totalidad en forma de transferencias directas, sino que se diluirán en cuotas bonificadas y rebajas de impuestos.

La Cámara de Comercio de Ceuta considera que la actual situación «puede prolongar las cancelaciones, restar eficacia al trabajo de promoción realizado durante años, paralizar inversiones, dificultar la llegada de nuevos proyectos y aumentar el coste de recuperar la confianza».

«Este daño no desaparece cuando termina la fase más intensa de la crisis», advierte. «Sus consecuencias pueden prolongarse durante meses y afectar a la demanda turística, la implantación de empresas, la atracción de talento y la percepción de Ceuta como lugar para visitar, invertir, residir o trabajar», lamenta.

Por ello, sus primeras estimaciones, que todavía se van a revisar, apuntan a pérdidas de 170,1 millones de euros, el doble de los 80 millones «de apoyo al tejido productivo y a los trabajadores en 2026» que ha anunciado el Ejecutivo de Sánchez.

Más dinero para inmigrantes que para ceutíes

No obstante, Cuerpo también ha dado a conocer otras ayudas que el Gobierno va a dar al sector público de Ceuta: más de 90 millones para reformar la seguridad y 21 millones para otros servicios esenciales como la Sanidad, la Educación o la Justicia. Todas esas partidas de gasto están por debajo de las ayudas a «acogida», que ascienden a 118 millones para «menores y atención humanitaria».

Es decir, la mayor prioridad y las ayudas más cuantiosas irán destinadas a los inmigrantes y no a los ceutíes. De hecho, más de un tercio de todas las ayudas se dedicarán a la «acogida», pues el monto total de dinero que irá a Ceuta será de 309 millones de euros.

Además de lo anterior, el Ejecutivo dará avales del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 50 millones de euros, y ha aprobado un ERTE con exención del 100%, una prestación por cese de actividad y el aplazamiento de cuotas al 0,5%.

Según Cuerpo, las empresas, autónomos y pymes de Ceuta podrán comenzar a pedir las ayudas a partir del próximo 14 de septiembre, y no llegarán hasta principios de octubre, más de dos meses después de la invasión que sigue impactando en los bolsillos de los ceutíes.

Con todo, lo más importante, para los cutíes, es recuperar la normalidad. «Para el tejido empresarial, recuperar la seguridad y la normalidad es una condición imprescindible para que la economía vuelva a funcionar», sentencia la Cámara de Comercio de la ciudad autónoma.