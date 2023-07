Algunos contribuyentes se llevan una grata sorpresa cuando hacen la declaración, en concreto, cuando les sale a devolver. Si te encuentras en uno de estos casos, Hacienda debe ingresarte un dinero en la cuenta. El fisco dispone de 6 meses tras acabarse el plazo de presentación de la declaración. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que la Agencia Tributaria se retrase más de lo previsto. Si esto sucede y no es por tu culpa, la cantidad que percibirás se verá aumentada en un 25%.

La AEAT ofrece un portal para consultar el estado de una devolución. Puedes conocer cuál es tu situación a través de esta página web identificándote con tu DNI electrónico.

Lo que debe pagar Hacienda

Hacienda no puede tardar más de un semestre tras la finalización del mes en el que acaba el plazo para hacer la declaración, pero hay una excepción. La Administración dispone de más tiempo si te has excedido en los tiempos y has cumplido tarde con tus obligaciones. En estos casos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) puede permitirse esperar seis meses desde el momento en el que se presentaste la declaración retrasada.

Si ha pasado ese tiempo y el fisco continúa sin hacerte el ingreso, deberá pagar un 25% más calculado sobre la cantidad que debe devolver. Aunque esto podría cambiar si los Presupuestos Generales del Estado establecen otro porcentaje. Esta es la manera que Hacienda tiene de entonar el ‘mea culpa’.

Por ejemplo, en el caso de que hayan pasado siete meses y la AEAT tenga que devolverte 1000 euros, el ingreso en cuenta será de 1.250 €. Eso sí, el recargo se da solo si la culpa de este retraso no es imputable a ti. Es decir, si la demora es provocada por el comportamiento indebido del contribuyente, éste se olvidaría de recibir el ‘regalo’.

El porcentaje que el fisco debe pagar por el retraso se llama interés de demora y no es más que una indemnización que el deudor paga al acreedor por el impago de una deuda.

Posibles causas de la demora

Normalmente las devoluciones se ejecutan pocos días después de haber presentado la declaración. Sin embargo, hay determinadas circunstancias inusuales que pueden provocar una demora en este proceso. Entre ellas pueden estar las siguientes:

Una cantidad muy elevada de devolución. Errores en los datos personales o cambios de domicilio no comunicados. Haber hecho una declaración muy diferente a la de otros años. En estos casos es posible que se habrá una investigación que provoque la demora. Hacienda necesita contrastar datos presentados con entidades externas como bancos.

Dadas las múltiples causas, un retraso en la devolución no tiene por qué significar que vaya a haber un pago extra. Esta cuestión dependerá si la situación la ha provocado una mala actuación que hayas realizado, como en el primer caso.