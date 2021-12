La falta de AdBlue ya se ha convertido en un problema en Europa. El encarecimiento del gas ha provocado que las fábricas de fertilizantes -dónde se produce este aditivo- paren su producción, lo que ha disparado su precio hasta un 100% en menos de un mes -de 0,41 €/litro a 0,94€/litro-. Un escenario que ha provocado que en algunas gasolineras de Europa se comience a racionar la compra de este aditivo indispensable para el funcionamiento de los motores diésel. Una nueva amenaza para autobuses y camiones, que se une a la escalada de precios de los carburantes y a la escasez de semiconductores que está paralizando factorías en todo el mundo.

Así lo han explicado fuentes del sector en conversaciones con este diario, que han asegurado que «la escasez de AdBlue ya es un problema para el sector, hay que recordar que los camiones, los autobuses y los coches con motores diésel no pueden funcionar sin este aditivo, lo que podría provocar un parón técnico del transporte». «Por ello, hay gasolineras en Europa que ya están racionando la compra y han cancelado contratos con empresas que gozaban de dispensadores propios», añaden.

«El AdBlue es un elemento necesario para el funcionamiento de los motores hoy en día en los vehículos de últimas generaciones y resulta que se ha empezado a dar una escasez del mismo. La falta de este producto viene provocada porque la fabricación del mismo es un derivado del gas y esta materia prima ha sufrido un alza en los precios de una forma considerable por los problemas que tiene España con el abastecimiento», explican.

El incremento desmesurado de los precios del gas ha hecho que se reduzca su producción con la paralización de las principales plantas de AdBlue en Europa: Duslo en Eslovaquia, Yara en Italia y SKW Piesteritz en Alemania, al igual que el principal productor español, Fertiberia, en sus fábricas de España y Portugal.

«Si esta situación no revierte y no volvemos al mercado normal, nos podemos encontrar en un momento dado que los vehículos no puedan funcionar por el aumento del precio de gas y la luz que ha provocado el paro de la fábricas de fertilizantes», avisan. Las citadas fuentes se han puesto en contacto con las administraciones y les han trasladado la necesidad de dar ayudas a las factorías afectadas para que puedan asumir el aumento de los costes de la energía y evitar un paro técnico del transporte.

Subida precios de los carburantes

Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, desde el comienzo del año el precio del gasóleo ha mostrado una tendencia al alza continua hasta alcanzar en España los 1,385 euros por litro, una cifra que no se veía desde 2013 y que está a un paso de superar su máximo histórico, situado en 1,4 euros. Así, en lo que va de año, el precio del litro de gasóleo acumula ya un encarecimiento del 26,2%. En concreto, desde mayo de 2020, cuando el precio del gasóleo se encontraba en 0,99 euros por litro, se ha producido un incremento de casi un 40%.

Al respecto, el sector pone de manifiesto que esta escalada del segundo componente más importante de la estructura de costes de las empresas de transporte podría lastrar la recuperación de las ya deterioradas cuentas de un sector que se ha visto gravemente afectado por la pandemia, con unos niveles de demanda aún lejos de los de 2019. «Los empresarios de transporte están llevando directamente a su cuenta de resultados el incremento de costes del gasóleo», critican.