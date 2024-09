El Corte Inglés sorprende de nuevo: este producto no es sólo comida, es una auténtica joya gourmet

El Corte Inglés es una de las cadenas de tiendas más emblemáticas de España, que se ha consolidado a lo largo de los años como un referente indiscutible en lo que respecta a ofrecer productos de alta calidad. No importa si buscas las últimas tendencias en moda, tecnología de punta o, como en este caso, delicias gastronómicas de primer nivel: siempre encuentras algo excepcional en sus centros. De este modo, El Corte Inglés ha logrado posicionarse como un punto de encuentro para los paladares más exigentes, ofreciendo productos que no sólo satisfacen, sino que deleitan y sorprenden. Entre estos productos, se encuentran auténticas joyas gourmet de El Corte Inglés que capturan la esencia de la tradición española y convierten cualquier ocasión en todo un evento especial.

Cuando hablamos de El Corte Inglés y de su oferta gourmet, no podemos pasar por alto el jamón ibérico de bellota, un tesoro nacional que es sin que nadie lo dude, todo un símbolo de la gastronomía española. Dentro de su amplia variedad de productos, el jamón ibérico 100% de bellota destaca como uno de los más deseados y mejor valorados. Este manjar, con su sabor intenso y su textura inigualable, es el resultado de un proceso de elaboración que combina tradición, paciencia y una dedicación absoluta a la calidad. Cada loncha de este jamón es un pedacito de historia y cultura, un regalo para los sentidos que ha sido perfeccionado a lo largo de generaciones. Y en esta ocasión tenemos que decir que El Corte Inglés no sólo ofrece jamón ibérico de bellota, sino que en su selección se encuentran productos de marcas de prestigio como Sánchez Romero Carvajal. Esta casa, con más de 140 años de historia, se ha especializado en la producción de jamones que son auténticas obras de arte como la paleta que ahora os presentamos y que estamos seguros que no vais a querer dejar escapar.

La joya gourmet que triunfa en El Corte Inglés

Sánchez Romero Carvajal es una de las firmas de jamón de bellota más emblemáticas en España. La marca no sólo se compromete a mantener la pureza de la raza ibérica al 100%, sino que también respeta y cuida el bienestar de los animales, así como la sostenibilidad del entorno natural donde se crían. Todo esto se traduce en un producto que no es solo comida, sino una experiencia gourmet en su máxima expresión.

Desde su fundación, Sánchez Romero Carvajal ha mantenido un compromiso firme con la excelencia y la autenticidad. Esta casa histórica, situada en Jabugo, en pleno corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ha sido la cuna del jamón ibérico de bellota durante más de un siglo. En sus bodegas centenarias, se sigue un proceso de curación artesanal que se ha transmitido de generación en generación. La esencia de Sánchez Romero Carvajal radica en la pureza de la raza 100% ibérica, en el respeto absoluto por el bienestar de los animales y en el cuidado del entorno natural, factores que, combinados, dan lugar a un producto excepcional.

De este modo, el jamón ibérico 100% de bellota de Sánchez Romero Carvajal no es solo un jamón; es el resultado de un proceso largo y minucioso. Los cerdos, criados en libertad en la dehesa, se alimentan exclusivamente de bellotas durante la montanera, lo que contribuye a la calidad excepcional de la carne. Este tipo de alimentación, rica en ácido oleico, no solo aporta un sabor inigualable al jamón, sino que también lo convierte en un alimento saludable, con beneficios reconocidos para el sistema cardiovascular. Después de dos años de crianza, los cerdos alcanzan su madurez y comienza el proceso de curación, que puede durar al menos otros tres años. Este proceso se lleva a cabo en las bodegas naturales de Jabugo, donde el clima y la flora microbiana única aportan el toque final a cada pieza.

La exclusividad del jamón ibérico de bellota con brida negra

El jamón ibérico de bellota con brida negra de Sánchez Romero Carvajal es un producto que cumple con los más altos estándares de calidad, avalados por la normativa del ibérico. Esta denominación garantiza que el jamón procede de cerdos 100% ibéricos, alimentados de manera natural en la dehesa y criados en un entorno que promueve su bienestar. La brida negra es el sello de calidad suprema, y solo las piezas que cumplen con todos los requisitos pueden ostentarla. Esto asegura que cada jamón que llega a nuestras manos ha sido elaborado siguiendo los métodos tradicionales más rigurosos, lo que se traduce en una experiencia culinaria inigualable.

Un proceso artesanal que honra la tradición

El proceso de elaboración del jamón ibérico de bellota de Sánchez Romero Carvajal que podemos encontrar en El Corte Inglés es una oda a la tradición. Todo comienza con la selección de los mejores cerdos ibéricos, que son criados en libertad y alimentados exclusivamente con bellotas durante los meses de la montanera. Esta alimentación natural es lo que otorga al jamón su sabor característico y su textura única. Una vez sacrificados, los jamones pasan a las bodegas, donde son curados de manera artesanal durante un mínimo de tres años. Durante este tiempo, el jamón desarrolla su sabor y aroma únicos, gracias a la acción combinada del clima, la flora microbiana y el cuidado meticuloso de los maestros jamoneros.

Las bodegas de Sánchez Romero Carvajal son un lugar sagrado donde se respira historia y tradición. Aquí, cada pieza de jamón es tratada con el máximo respeto y cuidado, siguiendo un proceso que ha permanecido inalterado durante más de un siglo. Los maestros jamoneros controlan cuidadosamente la temperatura y la humedad de las bodegas, utilizando un sistema tradicional de apertura y cierre de ventanas que permite la circulación natural de los vientos oceánicos. Esta técnica, junto con la flora microbiana única que habita en las bodegas, es lo que da al jamón de bellota de Sánchez Romero Carvajal su carácter inconfundible.

El Corte Inglés tiene el mejor jamón de bellota

En El Corte Inglés, encontrar un producto como el jamón ibérico de bellota de Sánchez Romero Carvajal es garantía de que se está adquiriendo algo más que un simple alimento; es llevar a casa un pedazo de la rica tradición española. Este lujo gastronómico, disponible en una variedad de formatos, se adapta a cualquier ocasión y bolsillo, con precios que comienzan en los 13,90 € por 100 gramos y llegan hasta los 278 € por una pieza de 2 kilogramos de la paleta de bellota 100% ibérica.

La accesibilidad en tamaños y precios permite que todos los clientes disfruten de este manjar, ya sea para un ocasión especial o para darse un capricho en el día a día. El Corte Inglés, siempre un referente en la oferta de productos gourmet, reafirma así su compromiso con la calidad y la satisfacción de sus clientes. Cada vez que entras en uno de sus supermercados, sabes que estás ante una selección cuidada y pensada para ofrecer lo mejor de lo mejor, y el jamón ibérico de bellota de Sánchez Romero Carvajal es el mejor ejemplo de ello.