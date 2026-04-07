Ya hay colas kilométricas en Lidl por el microondas de 700 vatios y 6 niveles de potencia: va a desbancar a Carrefour

Cada vez que se estropea un electrodoméstico en nuestra casa supone un problema para todo el hogar. Intentar arreglar el desperfecto, llamar a un especialista y, hasta finalmente resignarse y comprar uno nuevo, son los pasos que seguimos siempre que deja de funcionar un electrodoméstico. Para ahorrarnos estos pasos, LIDL ha sacado el mejor microondas del mercado en relación calidad-precio.

Este microondas —sacado ayer a la venta— es tan potente que puede alcanzar los 700 vatios, que le permiten calentar y descongelar comida a buena velocidad. Estas características mejoran con creces todas las opciones de microondas que hay en el mercado, ya que a estas les cuesta llegar a estos niveles de potencia, divididos en 6 niveles diferentes, por su precio. En un comienzo, el microondas costaba 47,99 euros, pero ahora LIDL le ha aplicado un descuento del 16 por ciento en su precio total, lo que ha provocado que el microondas se quede en apenas 39,99 euros. Este precio tan atractivo invita a los clientes de LIDL a acabar con las existencias del microondas en apenas unas horas.

La alta calidad de este nuevo microondas de LIDL hace que nos podamos plantear cambiar nuestro electrodoméstico aunque no esté estropeado o no necesite estrictamente un cambio. Su bajo precio hace que nos podamos plantear su adquisición si tenemos un microondas envejecido o que no calienta o descongela los alimentos como lo hacía al principio.

Este nuevo producto en la gama de electrodomésticos de LIDL se trata de una nueva política en la empresa para mejorar los precios a sus clientes. Esperemos que esta nueva política perdure en el tiempo y alcance a otras empresas para que podamos ir cambiando poco a poco nuestra cocina y sus electrodomésticos sin la necesidad de que nos suponga un gran desembolso a nuestros bolsillos. LIDL y su microondas han sido los primeros; esperemos que se propague.