Giro radical en Mercadona: el cambio que llega a estos supermercados a partir de mañana

El verano cambia bastante las rutinas, algo que es evidente ya que se sale más tarde, se cena a deshoras y muchas veces la compra se deja para el último momento. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque no siempre los horarios de los supermercados encajan con ese ritmo algo más pausado y que además va acorde a que evidentemente el día se nos hace más largo.

Algo que se nota todavía mucho más en zonas de costa, ya que entre la playa, el calor y los planes improvisados, no es raro acabar buscando un supermercado cuando ya queda poco para el cierre o directamente encontrarlo cerrado. Algo que en pleno verano pasa más de lo que parece. Por eso, a partir de mañana lunes 22 de junio, Mercadona introduce un cambio importante en parte de sus tiendas. No es algo general, pero sí lo suficientemente amplio como para afectar a cientos de establecimientos durante los meses clave de la época estival.

Giro radical en Mercadona: el cambio que llega a partir de mañana

El primer cambio tiene que ver con el horario. Más de 300 supermercados, principalmente en zonas con alta afluencia turística, van a ampliar su jornada. Abrirán a las 9:00 como siempre, pero cerrarán a las 22:00 horas, sin interrupciones es sólo media hora más pero lo cierto es que en esta época se nota y de hecho, es algo a lo que ya estamos acostumbrados.

Sobre todo porque mucha gente evita hacer la compra en las horas de más calor y la deja para el final del día. Ese pequeño cambio permite apurar un poco más y no tener que ir con prisas. La medida estará en marcha hasta el 30 de agosto, coincidiendo con el periodo de mayor actividad en destinos turísticos.

Apertura en domingo para algunas tiendas

La otra novedad es la que más llama la atención. Mercadona abrirá los domingos en parte de estos supermercados. No es algo habitual en la cadena. De hecho, durante años ha mantenido el cierre dominical como una de sus políticas más reconocibles. Pero ya hace un par de veranos que apuesta por apertura dominical en algunas tiendas y este año de nuevo repite esta fórmula con horario entre las 9:00 y las 15:00.

Qué tiendas cambian y cuáles no

Eso sí, no todos los supermercados van a aplicar estos horarios. El cambio se centra en localidades donde la población aumenta mucho en verano. Hablamos de destinos como Benidorm, Marbella, Cullera, Salou o Sanxenxo, entre otros. En el resto de tiendas, especialmente en ciudades del interior, el horario seguirá siendo el habitual pero todo depende así que será mejor hacer una comprobación antes de salir de casa.

Lo que está claro es que si no vives en zona de costa y mucho menos turística, tu Mercadona abra con su horario habitual, pero incluso dentro de una misma provincia puede haber diferencias. Por eso, la forma más sencilla de comprobarlo es revisar el horario concreto del establecimiento y para ello, Mercadona cuenta con un buscador online donde se puede consultar en pocos segundos si el supermercado más cercano abre hasta las 22:00 o si también lo hará en domingo. Lo único que tienes que hacer es entrar en su web, irte a la sección de tiendas y después escribir tu dirección o código postal para comprobar la tienda más cercana y ver horarios de apertura. Es un paso rápido, pero evita sorpresas, sobre todo en verano, cuando los horarios pueden cambiar sin que todos los clientes lo tengan claro.

Un cambio que encaja con el momento de la compañía

Este ajuste no llega en cualquier momento. Mercadona atraviesa una etapa de crecimiento importante, con cifras récord en los últimos años. Según su memoria anual, que presentó el pasado mes de marzo, en 2025, la compañía alcanzó una facturación de 41.858 millones de euros, un 8% más que el año anterior, y un beneficio neto de 1.729 millones. Además, ha superado los 115.000 trabajadores entre España y Portugal tras crear 5.000 nuevos empleos.

A esto se suma su apuesta por transformar sus tiendas con el modelo conocido como Tienda 9, que busca hacer la compra más ágil y mejorar la organización de los productos, especialmente en frescos. Dentro de ese contexto, adaptar los horarios en verano no es un cambio aislado, sino una forma más de ajustar el servicio a lo que demanda el cliente en cada momento.

Al final, este tipo de medidas responden a algo bastante sencillo. En verano, los hábitos cambian y las necesidades también. Se improvisa más, se compra más tarde y hay más movimiento en determinadas zonas. Tener un poco más de margen, aunque sea media hora al día o la opción de comprar el domingo por la mañana, puede marcar la diferencia. Eso sí, el cambio tiene fecha de caducidad. Cuando termine agosto, los horarios volverán a la normalidad. Pero durante estas semanas, la forma de hacer la compra en muchos Mercadona no será exactamente la misma de siempre.