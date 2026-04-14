Los españoles ya pagan la cesta de la compra más cara de la historia tras dispararse el precio de los alimentos un 41,5% desde que Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018. Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recogen la inflación acumulada hasta marzo de este año.

En ese sentido, este tipo de productos básicos han sido los que más se han encarecido con el Ejecutivo socialista. La subida ha sido tal que ha multiplicado por 4 a la que se vivió durante el Gobierno de Rajoy, es decir, desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018.

En ese periodo, el precio de los alimentos se encareció alrededor de un 10%, una cifra considerablemente baja si se compara con lo que ha sucedido posteriormente. Así las cosas, la escalada inflacionaria que ha vivido España en los últimos años se ha visto especialmente reflejada en la cesta de la compra.

La cesta de la compra más cara

En ese sentido, los alimentos son el segmento que ha sufrido un mayor incremento dentro de todos los que se tienen en cuenta a la hora de elaborar el Índice de Precios de Consumo (IPC).

Tras ellos, se encuentran los restaurantes y los servicios de alojamiento, cuyo coste se ha revalorizado un notable 32,6% desde junio de 2018. Otro de los apartados que más ha sufrido la inflación ha sido el de los seguros y los servicios financieros, con un incremento del 28,4% en todo este tiempo.

Por otro lado, el precio de las bebidas alcohólicas y el tabaco ha aumentado un 26,7%, mientras que la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles están un 23,1% más caros que cuando Rajoy salió del poder.

Después de lo anterior, se encuentra el coste del transporte, que se ha incrementado en un 22,5%, mientras que el cuidado personal y la protección social se han encarecido el 21,4% con Sánchez.

De todos los apartados que tiene en cuenta el INE, el único que ha descendido de precio ha sido el de la información y las comunicaciones, muy influido por el desarrollo tecnológico y por el incremento de la competencia en el sector.

Inflación en marzo

Tan sólo este marzo la inflación se ha disparado el 3,4%, según los últimos datos del INE. «Este dato se explica principalmente por el encarecimiento de los carburantes, efecto directo del conflicto en Oriente Medio», ha defendido el Ministerio de Economía.

Sin embargo, no todo se le puede achacar a la guerra, pues la inflación subyacente, que no incluye en su cálculo a la energía y a los alimentos no elaborados, subió dos décimas, hasta el 2,9%.

Y tanto ese 2,9% como el 3,4% del IPC general se encuentran por encima del objetivo del 2% de inflación del Banco Central Europeo (BCE). Es decir, que sin el impacto de la energía, España ya se sitúa en un estadio de inestabilidad de precios.

La inflación en marzo ha registrado su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado. De hecho, este incremento de 1,1 puntos en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%.