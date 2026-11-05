¿De dónde procede el aceite de oliva Kirkland Signature de Costco?

Entrar en cualquier tienda de Costco, y en España ya las tenemos en Madrid, Sevilla, Vizcaya o Zaragoza, sorprende por la amplia variedad de productos que podemos encontrar. Pasillos y pasillos con productos para el hogar, pero sobre todo de alimentación, y entre estos, siempre se habla de su aceite de oliva de la marca Kirkland Signature y que la compañía vende en formato de tres litros. Un aceite bastante popular para los clientes de Costco en Estados Unidos, pero que tiene una particularidad y es que no procede de un único país. Mientras que otras botellas de la marca indican claramente un origen español o italiano, en esta referencia la procedencia es mucho más amplia y aparece detallada en la parte trasera del envase.

Costco explica que el producto puede contener aceites procedentes de Argentina, Chile, España, Grecia, Italia, Marruecos, Portugal, Túnez, Turquía y Estados Unidos. Es decir, que aunque los clientes siempre destacan su calidad y podemos ver en la botella (o garrafa) como aparecen las palabras «aceite de oliva virgen extra» en realidad, se trata de una mezcla elaborada con aceites de distintos países, muchos de ellos situados en la cuenca mediterránea, donde se concentra una parte importante de la producción mundial.

De qué países procede el aceite de oliva Kirkland Signature

España figura entre los países incluidos en la mezcla, pero eso no convierte el producto en un aceite español. Lo mismo ocurre con Italia o Grecia. La botella agrupa aceites de diferentes procedencias y no especifica qué porcentaje corresponde a cada una de ellas. Ese origen múltiple también influye en el perfil final del producto. Frente a otros aceites vinculados a una zona concreta, donde el sabor puede resultar más reconocible, aquí se busca un resultado más regular entre unas botellas y otras.

Además, la propia composición explica parte de esa diferencia. No se trata de un aceite de oliva virgen extra puro, sino de una mezcla en la que predomina el aceite refinado y a la que se añade un 15% de aceite de oliva virgen extra. Por eso su sabor suele ser más suave y menos marcado que el de las referencias 100% españolas o italianas que Costco también comercializa bajo la marca Kirkland Signature.

Qué tipo de aceite contiene realmente la botella de Costco

Otro detalle importante lo encontramos en la propia composición. Costco especifica que su Kirkland Signature Olive Oil de tres litros está elaborado con aceite de oliva refinado y ese 15% de aceite de oliva virgen extra. Esto significa que no debe confundirse con un AOVE. El aceite de oliva virgen extra se obtiene mediante procedimientos mecánicos y sin refinado, mientras que en este producto la mayor parte del contenido ha pasado por un proceso de refinación.

Ese tratamiento permite corregir determinadas características del aceite y obtener un sabor más neutro. Después se añade una parte de virgen extra para recuperar algo de aroma y otras cualidades propias del aceite obtenido directamente de la aceituna. El resultado es un producto pensado más para un uso diario y versátil que para quien busca un aceite con un perfil de sabor muy marcado. Puede utilizarse para cocinar, freír o preparar recetas en las que no se quiere que el aceite tenga demasiado protagonismo.

Costco también vende aceite 100% español e italiano

Dentro de la misma marca hay otras opciones con un origen mucho más definido. Costco comercializa un aceite de oliva virgen extra Kirkland Signature que especifica claramente que es 100% español. La propia ficha del producto lo identifica como producto de España y señala que se obtiene mediante extracción en frío. También existe una versión italiana de dos litros, además de una referencia ecológica de aceite de oliva virgen extra. En estos casos, el precio es distinto y también cambia la cantidad incluida en el envase.

La diferencia no está solamente en el país. Los aceites vírgenes extra suelen conservar un sabor más reconocible, que puede ir desde notas más suaves hasta perfiles herbáceos, amargos o ligeramente picantes, dependiendo de la variedad de aceituna, la zona de cultivo y el momento de la cosecha. Costco explica que estos factores tienen una influencia directa en el resultado final. Por eso, dos botellas con el nombre Kirkland Signature pueden tener poco que ver entre sí aunque estén colocadas en la misma sección del supermercado.

Cuánto cuesta el aceite Kirkland Signature de tres litros

En la web estadounidense de Costco, la botella de tres litros del aceite de oliva Kirkland Signature aparece por 22,49 dólares, aunque el precio puede variar dependiendo de la zona o del tipo de entrega. La misma tienda muestra el aceite de oliva virgen extra 100% español de tres litros por 28,49 dólares.

La diferencia de precio tiene sentido si se tiene en cuenta tanto el origen como el tipo de aceite. En el primer caso estamos ante una mezcla internacional en la que predomina el aceite refinado. En el segundo, Costco especifica que el producto procede de España y es virgen extra. Para quienes buscan una botella grande para utilizar a diario, la mezcla de tres litros puede resultar suficiente. Si lo que se busca es un aceite con un origen claramente identificado y con las características propias de un virgen extra, habrá que mirar otra de las referencias que Costco comercializa bajo la misma marca.