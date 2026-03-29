Colas en Lidl a partir de mañana, lunes 30 de marzo, por el conjunto de muebles de terraza por sólo 119 euros
Un juego de cuatro piezas perfecto para la terraza o el jardín
Con el buen tiempo empezando a notarse, son muchos los que comienzan a pensar que ha llegado el momento de empezar a aprovechar la terraza, el jardín y hasta el balcón. Por este motivo, no está pasando desapercibido, el conjunto de muebles de exterior de Lidl y que vas a poder comprar en su bazar online por lo que ya está despertando mucho interés.
Lo cierto es que no extraña a nadie que se haya convertido en el set de muebles para jardín del que más se habla justo cuando arranca la temporada de primavera y además, empieza la Semana Santa, ya que este tipo de producto suele funcionar muy bien cuando cambia la temporada, sobre todo si el precio acompaña. Y en este caso, lo hace ya que por sólo 119,99 euros, se puede montar un pequeño rincón de exterior sin gastar demasiado. Además, el conjunto pertenece a la marca Livarno y viene completo. No hay que pensar demasiado ni buscar piezas por separado. Incluye un banco, dos sillas y una mesa. Es decir, lo básico para sentarse, tomar algo o simplemente tener un espacio más aprovechado en casa.
Un conjunto sencillo que cumple con lo que se espera
El diseño no tiene misterio, y eso también juega a su favor. Si nos fijamos en las imágenes que proporciona Lidl, el conjunto se compone de líneas simples, estructura metálica y un estilo que encaja sin llamar demasiado la atención. No es un conjunto decorativo en sí, pero tampoco desentona y cumple con su función. Lo puedes poner sin problema en el jardín, pero también en una terraza, en un balcón grande o hasta en un patio ya que no desentona con nada y combina con el estilo que tengas. Además, al ser una estructura de acero con revestimiento de polvo, puedes estar tranquilo al saber que es resistente y que aguanta sin problema el desgaste y el paso del tiempo.
Además, es resistente a los rayos UV y a la intemperie, lo que significa que puede quedarse fuera sin necesidad de estar moviéndolo continuamente. Eso, en el día a día, se agradece más de lo que parece. La mesa incluye un tablero de cristal negro, que le da un acabado algo más cuidado, sin complicarse demasiado. Y en los asientos, el tapizado textil aporta un mínimo de comodidad sin necesidad de añadir nada más, aunque eso ya depende de cada uno.
Medidas pensadas para no ocupar demasiado
No es un conjunto grande, pero tampoco se queda corto. Está en ese punto intermedio que permite usarlo sin que se coma todo el espacio. La mesa mide unos 85 centímetros de largo, 37 de ancho y 51 de alto. Las sillas rondan los 59 x 74 x 76 centímetros, mientras que el banco alcanza aproximadamente los 112 centímetros de ancho.
En cuanto a la resistencia, ya hemos mencionado que es un conjunto de acero, pero cabe añadir que cada silla soporta hasta 110 kilos. Y el banco, que está pensado para dos personas aguanta el doble, mientras que la mesa admite hasta 50 kilos. En total, el conjunto pesa unos 25 kilos. No es ligero del todo, pero se puede mover sin demasiada dificultad si hace falta cambiarlo de sitio.
El precio, el detalle que marca la diferencia
Aquí es donde está realmente el gancho. Porque más allá del diseño o los materiales, lo que hace que este producto llame la atención es el precio. Por 119,99 euros, no es fácil encontrar un conjunto completo de este tipo. En otras tiendas, algo parecido suele subir bastante más, sobre todo cuando incluye varias piezas. Por eso, cuando Lidl lanza este tipo de ofertas, suele pasar lo mismo: hay gente que va directamente a por ellas el primer día. No tanto por impulso, sino porque saben que si esperan, igual ya no está.
Un clásico de Lidl cuando cambia el tiempo
No es la primera vez que ocurre. Cada vez que empieza la temporada de primavera, Lidl introduce productos de jardín y terraza que suelen funcionar bastante bien. Algunos pasan más desapercibidos, pero otros destacan desde el principio tal y como ocurre con este set de muebles de la marca Livarno. No hace falta tener un gran espacio para aprovecharlo. Con una terraza pequeña o un balcón algo amplio ya se le puede sacar partido. Y eso también influye.
Es por ello que tiene tanto éxito, de modo que si estás pensando en renovar la terraza, o en sacarle más partido, necesitas un conjunto de muebles como este que por menos de 120 euros, conforma el espacio con elegancia y funcionalidad. No tardes entonces en hacerte con él ya que seguro que se agota en breve. Lo tienes disponible desde mañana en Lidl.es así que en cuanto puedas haz clic y compra tu set con el que tu jardín o terraza lucirán espectaculares esta temporada.
Temas:
- Hogar
- Lidl
- OKD
- Supermercados